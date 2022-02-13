亞博八成滿 院友檢疫7日後返舍隔離

7院舍現疫 大角嘴護老院23人初陽

昨日再多最少7間院舍出現疫情，其中位於大角嘴界限街的順恩護老中心（建福）有17名院友及6名員工初步陽性，1樓的院友要檢疫；牛池灣的彩雲居護理安老院有5名院友及一名員工初步陽性，同層者要檢疫；深水埗的慶楠護老院有3名院友及一名廚房工初步陽性，2樓的院友要檢疫。

至今院友員工共百人染疫

衛生防護中心總監徐樂堅表示，第五波疫情已波及42間院舍，逾80名院友及員工染疫，亦有院友死亡，情况令人極度憂慮。衛生防護中心傳染病處主任張竹君其後補充，約有50名院友和50名院舍員工染疫。

徐樂堅說，院舍爆疫是當局最擔心的一環，因院舍長者疫苗接種率低，感染病毒後或出現嚴重併發症，幸好現時不少院舍院友已願意打針，會盡快和醫療團體、醫生等協調。

現時院舍院友若要撤離及檢疫，大部分會安排到亞博檢疫。社署昨表示，亞博的檢疫中心可容納640人，截至昨早9時，有513人正在亞博檢疫，另截至2月10日，有9名院舍院友暫時接受原院檢疫。

徐樂堅昨稱，由於亞博空間有限，會調整院舍檢疫安排，院友首7日會在亞博檢疫，之後若條件許可，會返回院舍完成餘下7日檢疫。

（新冠疫情）