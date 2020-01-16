破1500宗 衛署：「最硬仗」措施或再緊 累計42院舍涉疫 許樹昌：倘惡化疫苗證要擴至交通

公院一二線牀使用率85%

本港昨日個案數目再破頂，錄得1514宗陽性個案，當中1509宗為本地感染，另有逾1500宗初步陽性個案。陽性個案當中有1939人正在醫管局轄下設施隔離，當中竹篙灣社區隔離設施有逾500人，亞博社區治療設施約有650人，公立醫院一、二線病牀使用率近85%。至於染疫者的接觸者，截至昨午有1091人正家居檢疫，2300人在檢疫中心。

議員黃俊碩快驗陽性 立會消毒

疫情繼續衝擊院舍和公立醫院，亦可能再次蔓延到立法會，民建聯會計界立法會議員黃俊碩昨表示，昨早11時許起牀時頭痛，中午12時許在家自行作快速檢測，結果呈陽性，計劃今日提交深喉唾液樣本化驗。黃表示，去年9月已打齊兩針科興疫苗，過去一周只去過立法會和位於中環的公司，其餘時間留在家中，今日不會外出，家中另外3名家庭成員均無病徵。

立法會主席梁君彥透過發言人表示，其他近日與黃俊碩有接觸的議員會按需要檢測，相關議員的辦公室及他們近日曾逗留地點今會安排消毒。

昨日是一周內第三日錄得過千宗個案，衛生防護中心總監徐樂堅表示：「希望市民有心理準備，我們現時正在與病毒進行近這兩年多以來最嚴峻的一場戰鬥，可以說是一場硬仗，我們相信感染人數在未來短時間將會持續高企……我們希望以現時的社交距離措施，可以將病毒盡快在社區當中截斷，但我們需要時間。」

徐樂堅：未到「好幾何級」 短期料高企

被問及會否採取「封城」等措施，徐樂堅說，不能排除封城可能，認為現時社交距離措施已較嚴厲，希望可逐步收效，但若無效不排除會有更嚴厲措施。至於是否要局部封深水埗等「重災區」，他說以往若有大廈爆疫嚴重也會圍封，當局會根據每個地區情况全盤考慮。徐又說，雖然現時個案數字上升，但未到「好幾何級數」的升幅，相信現時社交距離措施有一定幫助。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台《政經星期六》表示，隨着個案不斷上升，不少源頭不明個案未能追溯，估計下月才是最高峰。他說，加強社交聚集措施剛生效，要時間看清楚措施能否發揮效果，如達不到效果，個案數字繼續飈升到每日四五位數，或需再加強措施，例如疫苗通行證擴展到室外地方，例如交通工具都需應用。他補充，封城是最後手段，對香港是大挑戰，因人口稠密，封城如何提供食物及物資給市民，亦要有彈性讓市民外出看醫生，也要監管防止有人偷走出街。

衛生署近日修訂了染疫者居住大廈強制檢測準則，同一幢大廈短期內有兩個單位有人染疫，該大廈居民才要強制檢測。徐樂堅說明白該做法有風險，呼籲市民即使不用強制檢測也減少外出，又稱若稍後檢測能力提高，或會再改變策略。

明報記者

（新冠疫情）