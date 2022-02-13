覓隔離設施 陳肇始：重新檢視可否用公共屋邨

房會稱可行情况下盡力配合

房屋委員會發言人回覆稱，若政府考慮疫情情况，認為有需要以未入伙的公屋作為檢疫設施，會與房委會商討，房委會在可行情况下會盡力配合。

陳肇始重申，政府一直堅定以動態清零為目標，目前無症狀、較年輕的染疫者會被送往竹篙灣檢疫中心、酒店、亞博等社區隔離設施，重症者會送往醫院。她說，使用現時隔離設施之外，也會不斷找更多酒店，甚至重新檢視是否可用公共屋邨，以增加隔離設施，若得到中央支持，會再審視如何加強整體的設施。她強調目前一定要大幅減少市面人流。

私家診所打針者眾 陳：已促加快運疫苗

政府近日收緊社交距離措施，包括禁止兩戶以上的家庭聚會，陳肇始呼籲市民暫時忍耐。至於會否將交通工具納入疫苗通行證範圍，她說現將交通工具納入法例備用，認為需平衡整體人流及實際需要，強調戴好口罩最重要。她又說，現在政府已加強接種疫苗設施，逾1000間私家診所提供接種科興，她留意到有排隊情况，已要求衛生署加快物流，以運送疫苗給私家醫生。

（新冠疫情）