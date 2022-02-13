與內地組5工作組 議員批欠具體難挽信心 千計患者待送醫 民主黨：未解當下需要

盡快成立 各定執行方案

李家超表示，中央、廣東省及特區政府同意共同成立專班，包括流行病學專家組、檢測組、檢疫設施組、醫療物資保障組、其他物資供應組等，會各自盡快成立並制定執行方案。

被問到內地將派員來港的規模及相關安排、有否向中央尋求助建港版「火神山」醫院等，李家超稱討論如何增加各方能力及措施時，中央、廣東省、深圳市政府及特區政府均認為有不同方法助本港處理問題，派人員來港相信是其中一個重要方案，但亦討論過不同方案及所涉人員數目，令既有內地系統優勢保持發揮，專班會按方案積極研究，至於增加不同設施方面，實際規模及選址有待專班討論及制定方案後執行。

至於專班會處理哪些病理排查工作，陳肇始稱現時個案無論很快做流行病學調查、個案追蹤，只能做初步分析，而內地有很多流行病學調查專家，對公共衛生及疫情管控能更深入交流意見，希望內地專家與衛生防護中心人員對整體個案情况作進一步分析。

民主黨質疑落實已達疫情高峰

立法會議員陳凱欣表示，市民期望政府交代具體清晰的即時工作方向，但李家超只講會成立5個專班，無交代專班具體工作、方向、計劃，「連人名都無講一個，點叫市民有信心？『特效藥』喺邊度？連火眼實驗室係咪要加建都無答」。民主黨醫療政策發言人袁海文認為能提升檢測能力有作用，但目前香港的隔離、治療設施「做唔切」，質疑有關支援到港落實時已達疫情高峰。他認為李家超未能交代如何解決市民、確診者目前的需要。

（新冠疫情）