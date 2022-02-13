李家超：現階段無封城計劃 消息：研18區「拆細」封檢 專家倡最少封5日

請求助病理排查、檢測、建設施 中央接納大方向

昨隨團出席會議的港府官員包括食衛局長陳肇始、運房局長陳帆、政制局長曾國衞、保安局長鄧炳強等，會議由國務院港澳辦副主任黃柳權主持，國家衛健委副局長孫陽及李大川等出席。李家超說，港府向中央提出的請求包括派內地專家協助做病理排查、協助提升檢測能力、協助建設隔離設施等，中央原則上接納整體方向；港府將與內地成立不同「專班」，就不同範疇研究並制定落實方案。

分工方面，運房局將跟進物資供應事宜；政制局跟進與內地聯繫，包括成立專班的統籌及提升檢測能力等；保安局跟進人員及物資等通關安排。

李：與內地防疫策略一致 堅持「動態清零」

衛生防護中心總監徐樂堅昨在疫情記者會被問到會否實行更嚴格的社交距離措施，包括封城，他說不能排除這個可能。李家超晚上表示，現階段沒有封城計劃，被問到何時會考慮，他引述世衛指封城是最後手段，「但我們不認為需要考慮封城」。他說現時採取的措施將發揮效用，包括一系列收緊社交距離措施等，效果會不斷出現。他又說，本港與內地的防疫策略一致，問題是本港不同設施出現樽頸，解決後便可增加控疫效能。他重申本港必定會堅持理念，以動態清零為目標，最符合香港的利益和實際情况。

李又稱，會上與內地官員討論了不同方案，包括需要時派內地人員來港提升檢測能力，針對設施上的樽頸問題，實際要待專班深入討論及制定方案。問到是次內地支援涉及的開支承擔，他說：「錢不是首要考慮。」問到提升檢測量的目標，李表示現時本港每日檢測量約20萬，希望自身設置可在本月內提升至30萬，「當然增加最多為最好」，目標是以倍數增加。

據了解，港府考慮在港實施中小區封閉檢測，將18區「拆細」封區強檢，或在當區有大規模爆發就圍封檢測，消息指如何劃分會因應多項因素，一切尚待拍板；至於李家超表示現階段無封城計劃，是指不會全港封城，與當局考慮的中小區圍封強檢沒有矛盾。

劉宇隆倡效京滬 按風險劃區

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆向本報稱，全面封城可以避免，香港可做精準管控，類似上海、北京封區模式，以區為封閉檢測單位，按風險分層劃分，封的可以是一座大廈、一個屋邨，或是一條街、一個小區，以風險評估決定，封閉時間不可少於5天，區內的人每日檢測，可按每日檢測結果決定是否延長封區日數。

選委會界別立法會議員陳凱欣表示，市民期待李家超到內地開會後有具體時間表、方向，卻沒有交代，「你否定咗封城，你應該講你會做乜吖？係咪小規模圍封呢？我哋𠵱家等乜呀？」陳認為一旦香港疫情完全失控或需封城，建議現階段先分區、以風險為本做全民檢測，配合小規模圍封，同時覓地加建醫院或將公院部分病人搬到私院，騰出病牀供感染者入院。工聯會議員鄧家彪建議，本港在提升檢測能力後，可參考污水檢測結果找出潛在風險地區、大廈範圍，封區檢測。經民聯議員梁美芬稱日後如何安頓確診者、各支援措施的時間表重要，冀專家組盡快公布擴建隔離設施，期望短期落實1萬至1.5萬個單位，並在短時間內完成全民檢測。

明報記者

（新冠疫情）

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