本地客運跌四成 金巴復運現搶票潮

陳帆於網誌表示，遏止病毒傳播有效方法是減少人流交往，而公共交通備受壓力。陳帆說，跨境巴士服務在過去兩年只提供有限度服務，跨境出租汽車和跨境渡輪服務全面停頓。陳帆說，因應第五波疫情爆發及採取必要社交距離措施，本地客運業界再受打擊，整體載客量最近已下降約四成。

他又稱，內地當局從上周起加強對跨境貨車司機的全閉環作業管理及核酸檢測要求，除提供24小時內核酸陰性檢測證明，跨境貨車司機須在入境口岸核酸採樣，並於住宿期間每日一次核酸檢測。

在港島及新界經營多條小巴路線的進智交通行政總裁陳文俊表示，估計因第五波疫情傳染力強，兩個月間小巴載客量大跌四至五成，比前幾波疫情更嚴重。陳文俊稱，小巴承辦商要為每條路線提供基本服務，故無特別減省班次，惟以往小巴業界常缺司機，而目前在正常編制下人手不但足夠，更再無加班情况。他預料，政府再次收緊社交距離措施，將再度打擊業界，但他認為業界無應對方案，只望疫情盡早完結。

小巴業稱無應對方案 只盼疫過

跨境交通方面，金巴上月因港珠兩地新冠疫情暫停香港往來珠海巴士服務，昨日恢復香港往珠海服務，提供來往各12班次，分別前往珠海、江門及中山的隔離酒店，時段由早上10時30分至晚上8時10分。

金巴不設現場購票，網上購票系統一度擠塞。本報記者昨晚10時半測試，網站顯示今日至2月20日由香港往珠海單程的所有班次座位已售罄，2月21日及之後則可選購日間票或夜間票。

（新冠疫情）