手術陰霾拒打針 腦痹者：被炒不動搖

明報記者 黃心悅

20多歲的Yannis患有大腦麻痹症，自小行動不便，曾接受手術嘗試改善腿部難以伸直導致的步行問題，惟手術後腳部惡化，難伸直的雙腿反而變成不能彎曲，至今仍常腳痛，未有解決方法。半年前覆診時，她告訴醫生不想打針，醫生便為她寫豁免書，稱其腳部有可能因接種惡化，但她指醫生說「不可以寫到『咁絕』話一定不可以打」，「可能他都覺得，怕政府找他算帳」。

腳部術後惡化 「不想承受副作用」

大半年來，Yannis慶幸未需用這信。她最擔心疫苗副作用，機率雖低，但不想冒險，「撇除覺得疫苗好新，未必有用，我對安全性都有疑問，我不想冒險承受中風、面癱等影響生活的副作用」。她說，手術後出現很多解釋不到的問題，讓她承受不到，「讓我覺得有些東西可免則免，除了接種疫苗，假設有其他治療的方案，我都未必嘗試」。

醫生稱染疫亦危險 「打好過不打」

香港大學腦神經科臨牀教授張德輝說，大腦麻痹是胎兒出生時腦受損導致，各病人嚴重程度有異，最嚴重四肢活動、說話及吞嚥等能力可以很差，「如果（患者）情况這麼差，而疫情相對穩定，完全不接種，連疫苗刺激免疫反應都避免，理論上最安全」。不過，他說目前香港疫情失控，面對感染風險，接種雖可能出現不良反應，但染疫導致的危險一樣高，「就算病人不外出，照顧你的人都可能傳染你，應該都要接種，好過不接種」，「作為醫生，只可以盡量勸」。

豁免書門檻變高 須詳列原因

張德輝說，其部分病人因各種原因拒絕接種，主要擔心疫苗不良反應，也有病人覺得自己「風險已經可控」，有人則選擇「先打一針應付要求」。現在「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」被統一化，他說目前豁免證明門檻甚高。他解釋，最新豁免證明分為兩部分，首部分要證明「科興及復必泰都不可以接種」，當中不能接種復必泰的原因包括對復必泰成分敏感，「你不接種是不會知道自己敏感」。如第一部分未能符合，則可以跳到第二部分寫上詳細的「其他原因」，「但寫出來要有根有據」。

Yannis說，再無信心可獲豁免，也有心理準備，堅持不接種的影響很大，如不能到商場、超市。她暫打算改為網購，亦預料「不能出街吃飯，不能去玩」。Yannis剛大學畢業，任職的公司有傳農曆新年後會解僱沒打針員工，「我不知道何時會宣布，但要解僱可以有好多方式」。「我其實都未知萬一被解僱，生計要怎辦，就算再求職都會面臨同樣的難處，我想都是見步行步。但你問我有無動搖，無論政府出什麼招，我都不會改變決定。」

（新冠疫情）