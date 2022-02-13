稱內地業務跌九成 保險業盼防疫基金津貼

多間酒樓結業 料本地企業客大減

香港保險專業人員總會會長張偉良指出，雖然過去一年本地個人保險投保數字在年金計劃及自願醫保方面有輕微增長，但疫情下內地客因一直未通關而無法到港投保及續保，業界內地業務大跌九成，兩年未通關，業界已按年損失近百億生意；總會主席麥順邦補充，內地個人保單佔業界保費總額兩成，故內地業務停擺影響大，一些主打內地客戶人壽保險生意的公司大受打擊，已出現裁員潮，而本地市場走勢亦不樂觀，觀乎近日多間酒樓停業或結業，料業界將失去大量本地企業客戶，而企業客戶佔本地保險業務兩成。

下周二立法會財務委員會將審批第六輪防疫抗疫基金260億撥款，總會建議政府透過基金向每個持牌保險代理按年資發放一次津貼，2000年前入職代理獲3萬元津貼，2000年後入職則按年資發放，逾10年經驗可獲2萬元，不足10年者1萬元。至於保險代理公司及經紀公司則可按人數給予補貼，由10萬至50萬元，並按需要發放免息貸款，上限100萬元。

（新冠疫情）