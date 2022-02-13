不打針可合法炒 羅致光：研孕婦豁免否

對於修訂《僱傭條例》，羅致光昨於港台《星期六問責》表示，要盡快處理現有主體法例修訂，勞工處已密鑼緊鼓處理，早在兩年前已知這方面問題，但因立法會會期延後，其他立法工作亦密鑼緊鼓，現時有新一屆立法會就位，是時候修改相關法例。他說，修例包括訂明僱員強檢或圍封隔離時可視作病假、僱主解僱有關員工涉不合理解僱、拒絕打針僱員被解僱會被視作合法解僱。

對於會否考慮將解僱強檢員工視作不合法解僱，羅致光稱正努力看細節及聽意見，修例會交到立法會，大家可表達看法，「到底是否要定義到不合法，亦要去想，不過情况又未必去到咁盡」。他又稱，孕婦或餵母乳的員工，現醫療上無指明不適合打針，但若因她是孕婦不打針而被解僱，會否構成間接歧視，要認真探討，現考慮孕婦是否可獲豁免，因涉及現時《僱傭條例》裏因懷孕而被解僱屬不合法解僱，需平衡。

津貼強檢員工？ 羅：或致濫用無助抗疫

羅致光表示，疫苗通行證包括的工作場所，員工須打針才可在內工作，僱主無法安排無打針員工工作，法例上不會被視為不合理解僱，這不涉及修例，因在現時已不成問題。他舉例，縱無疫苗限制問題，一個機師無法往很多地方，未能獲安排工作而被解僱，不構成不合理解僱，但法例上未有列明例子，要由法庭判斷。

對於有政黨建議向被要求強檢或圍封隔離的員工發停工津貼，羅致光稱可能引致5%至10%濫用，增加防疫工作壓力，又說難判斷有關舉動對抗疫工作有多大影響，現時大家排隊三四小時做檢測，若再加一成人濫用，對抗疫無好處。

（新冠疫情）