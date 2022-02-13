4000院友等打針 安老業：預約已至4月

羅致光籲醫生機構抽空到院舍協助

羅致光昨於港台《星期六問責》稱，現每日逾千宗新冠個案，每日平均有十個八個院舍員工確診或初步確診，而安老院友平均80多歲，至本月3日院舍接種率僅21%至22%，情况令人擔憂。

羅又稱，過去數天不斷安排打針，同時或多了院友想打針。他說本港有約1000間安老和殘疾院舍，相當分散，要等同一院舍有一批長者願意打針，才安排醫生前往，而現時最大挑戰是疫情發展得快，要加快打針速度。

羅解釋，突然要為大量院友打針，涉及動員、運送疫苗、醫療人手安排等，亦涉醫療判斷，甚至現有醫生願幫手，要如何插入系統亦要時間，但會盡力編配，他希望到診醫生、私營醫療機構幫忙，以生命優先，考慮院舍風險最大，抽時間到院舍助院友打針。他另提到，上周一起向院舍派發快速抗原測試套裝，大致做到3日一檢，目標是一周後每日一檢。

香港安老服務協會主席陳志育接受本報查詢稱，相信不止4000名院友正等候打針，部分院友則正等候針前評估，惟現時衛生署安排私營醫療機構為360多間院舍打針，有關機構卻忙於處理社區檢疫接種，有院舍獲告知預約期已至3月、4月，甚至無法預約，他擔憂會有打針空窗期。

粉嶺屯門沙田增接種站 研中心延長開放

公務員事務局長聶德權昨在商台《政經星期六》說，本周起將在粉嶺、屯門及沙田增設臨時接種站，每日分別可打約1000劑復必泰。他稱科興最新建議可將打針後休息30分鐘減至15分鐘，盼最快本周起縮短休息時間，又稱正與社區接種中心研究提早開門及延長營運的可能，但要視乎機構能力及人手。

（新冠疫情）