兩商場提早強制掃安心 顧客：政策亂到地產商也不懂

警：規例本月24日生效

旺角信和中心張貼告示，稱本月10日起「煩進入信和中心之業戶和所有人士，必須按照第599F章第8條的規定，進行掃描安心出行二維碼」。信和中心正門最少有4名保安逐一檢查市民有否掃描安心出行。尖沙嘴The ONE門外亦有告示稱「根據法例599F章規定，任何人士於2022年2月10日起，進入商場必須掃描安心出行場所二維碼」。

信和中心The ONE告示 2‧10須掃

翻查食物及衛生局上周三（9日）凌晨的新聞稿，稱上周四起把商場、理髮店等6項加入表列處所，「日後任何人士進入這些處所均必須使用『安心出行』流動應用程式和符合『疫苗通行證』的相關要求」，但未有交代「日後」為何時。而在本月10至23日期間生效的具體措施，並無列明進入商場必須使用「安心出行」。本報昨再向食衛局查詢，何時進入商場必須掃描「安心出行」，局方着參考上述新聞稿，沒有補充。

市民林先生認為相關做法混亂，連大地產商轄下的商場都未能掌握具體防疫措施做法，令市民無所適從。他又表示，不清楚何時有便衣警員或警員拘捕或票控沒掃描安心出行的市民，人人自危。

本報昨電郵向信和集團查詢，為何會提早強制市民掃描安心出行，集團指有關商場已不屬於旗下物業。本報再根據信和中心的告示，向韋堅信設施管理公司查詢，以及向The ONE所屬的華人置業集團查詢，截稿前未有回覆。

未用安心者入葵廣 警澄清無票控

另外網上流傳警方在葵涌廣場和石籬商場票控無使用安心出行進入商場的市民，警方昨在facebook澄清絕無此事，稱進入商場須使用安心出行的規例將於2月24日生效。警方說，過去一周於葵涌區票控在公眾地方除下口罩吸煙或無合適佩戴口罩的違規者，其間無市民因未有使用安心出行進入商場被票控。

（新冠疫情）