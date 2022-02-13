多司機確診隔離 抵港運菜車剩5% 深圳原允港人入市場裝貨 地方政府未放行

累計17跨境司機染疫 300內地司機隔離

深圳市口岸辦公室昨公布，再多8名跨境貨車司機被驗出對新冠病毒呈陽性，本月4日至昨晚累計共17名。陳迪手稱，原本供港鮮貨物流安排是由香港司機駕駛貨車到文錦渡口岸，司機即場做新冠檢測呈陰性後，到接駁點與內地接駁司機交接，內地司機駕車到蔬菜等鮮貨場上貨後，再返回接駁點供香港司機運港。

接連有內地接駁司機染疫後，陳說據其了解多達300多名內地司機被列作緊密接觸者須隔離，深圳市口岸辦昨日原本公布新措施，文錦渡口岸接駁點暫停運作，並開放香港司機直接前往內地鮮活貨場裝貨，業界本料港人司機一條龍上貨有助改善近日蔬菜供應，惟蔬菜批發場所在的地方政府即深圳平湖區白泥坑村，維持只許內地司機出入。

業界指消息亂 港府：正協調

陳迪手表示，昨日業界消息混亂，至傍晚才確認港人司機可改到龍崗接駁點與內地司機交接蔬菜，但由於大量內地司機正隔離，昨運菜時需請新人，但司機均憂隔離風險不肯接單。港府凌晨發稿稱，由於接駁貨車司機調配關係，今日蔬菜及冰鮮禽肉供應仍會受到一定影響，兩地政府相關部門正就有關物流安排密切聯繫及協調，落實加快供港貨運具體安排，盡快令供應恢復正常。

負責運送蔬菜的港人跨境司機張先生稱，據他了解截至昨晚7時，只有不足10輛運菜貨車在龍崗接駁點完成交接並陸續運送抵港，但正常情况下每日應有200輛貨車運菜，他料今日雖不至沒菜賣，但市面供應將會「超少」。

司機料今日供應「超少」 市民：或買泡菜「頂住」

香港入口蔬菜批發商會會長袁昌稱，原本前日起菜價已逐漸回落，惟昨日物流情况混亂，業界無所適從，預料蔬菜零售價將重新上升，惟難預料升幅，因業界亦無法預計每日供應量。

本報記者昨在油麻地街市觀察，菜販林女士稱，昨日菜心賣20元一斤，較平日貴3至4元，她稱自有跨境司機確診，連日來長沙灣蔬菜批發市場的批發菜量較以往少四分之一，昨日取貨時批發價貴平日兩成，如供應持續減少只可減少入貨。市民黃女士稱早前全城搶菜，現時家中菜量夠食3至4日，但被早前菜價高企嚇怕，不想再捱貴菜，如未來數日菜檔無菜賣，或「買包裝泡菜頂住先」。

明報記者

（新冠疫情）