懲教騰人手抗疫 囚犯停工場開工

胡英明在信中表示，第五波疲情社區感染個案海嘯式颷升，懲教署亦難倖免，在監獄發生大規模爆發的風險大增。過去一周，不同院所陸續有職員及在囚者確診，不少人手用於院所內病毒檢測工作及安排緊密接觸者留家等候檢測結果，加上愈來愈多職員居住的大廈納入強檢，令人手緊絀問題更趨嚴重。

或啟「鎖倉」停囚犯活動

他表示，署方已制定應變方案，下周一起實施一周「假日運作程序」。據了解，「假日運作程序」即暫停在囚者到工場工作，以減低接觸風險，並騰出工藝導師協助看守在囚者及安排檢測。胡又表示，如疫情持續惡化，「我會毫不猶豫暫停院所的日常活動」，實施「鎖倉運作程序」。據了解，「鎖倉運作程序」以往會在惡劣天氣下實施，即暫停在囚者活動，並視乎情况，分批安排他們洗澡及「放風」等，並會安排派飯，以取代集體到飯堂吃飯。

胡英明指出，正如日前荔枝角收押所有多人感染，他會親身到場指揮，帶領管理層迅速應變，盡快切斷獄中傳播鏈，並動員一切人力物力支援受影響院所，包括指示總部、職員訓練院及更生事務組人員隨時候命，減輕前線壓力；盡力搜購快速檢測包分發給各院所，並安排每晚留宿候命的人員做快速測試。署方前日宣布，延長暫停親友探監安排至本月23日。

（新冠疫情）