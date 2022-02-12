單日9.2萬人打針新高 私醫訂疫苗上限再放寬

政府擴大疫苗通行證範圍的消息不斷推高接種率，接種數字自周一起連升5日，昨日本港約3.9萬人打首針、2.2萬人打第二針、逾3萬人打第三針。家庭醫生關嘉美表示，周一起接種人數急增，昨近80人到其診所打針，僅餘100劑，幾乎用盡，幸新一批疫苗昨及時到貨。家庭醫生林永和同樣稱近日多人打針，一般提早預訂10天劑量，故暫有庫存。

香港西醫工會副主席張允傑表示，現時每次可訂800劑疫苗，不少醫生習慣訂較少劑量，故未及補充，他建議當局縮短打第三針後觀察時間，減少診所內聚集人數。該會昨日發聲明，促請當局加快為長者及學生接種。衛生署昨向私家醫生發電郵，指周三已提高每次預訂劑量上限，昨午夜起會再調高，提醒醫生留意庫存，又呼籲有外展接種經驗者參與相關計劃。

醫生倡縮針後觀察時間減聚集

劉宇隆倡圍封廈院舍外設接種站

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在港台《千禧年代》表示，未來3周應將接種率提高至90至95%以上，建議倍增社區接種中心接種量，包括延長服務時間及增加接種間；他又建議在圍封的大廈或安老院外設流動接種點，若住戶未完成接種疫苗，只要快速測試呈陰性均可安排接種。

11人針後亡 專家會：9無關疫苗

另外，政府更新新冠疫苗安全監察報告，上月1日至31日共接獲11宗打針後14天內死亡報告，死者介乎56至95歲，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會認為9宗與疫苗無關，其餘兩宗需進一步資料作評估；另有33人打針後懷疑患貝爾面癱、2人疑現腦病或腦炎、1人疑患吉巴氏綜合症，10人疑有心肌炎或心包炎。

（新冠疫情）