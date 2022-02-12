藥房商會：成藥銷量升3倍 存貨充足

本報記者發現沙田一間萬寧貨架上的個別包裝必理痛及幸福傷風素售罄；另有記者昨傍晚在屯門11間連鎖藥妝店及藥房觀察，大部分仍有售退燒藥、咳藥丸及感冒藥，只是「必理痛」及「幸福特效傷風咳丸」部分包裝售罄。區內藥房職員說，必理痛銷量增一至兩成，佔全日賣出成藥的一半，而其他品牌銷情與往日相若。同區藥房職員陳先生說，昨成藥只賣出必理痛，仍有不少存貨，「可以賣很久」。亦有藥房說，各類成藥銷售額與往日相若。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山曾稱有助治輕症的中成藥「連花清瘟」，昨日在部分地點售罄。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨向本報稱，「連花清瘟膠囊」未有隨機對照試驗的數據。

連花清瘟斷貨 許樹昌：未有藥效數據

記者以顧客身分向屯門連鎖藥妝店及藥房查詢連花清瘟，均需訂購。有屈臣氏職員稱，昨早將數盒上架，很快已售出。記者在屈臣氏的自助站訂貨，畫面顯示最快2月16日才可到門市取貨，售價49元。有藥房職員稱需以「炒價」60多元批發價購入連花清瘟，零售賣78元，只能「賺少少」。

港九藥房總商會理事長林偉文說，觀乎旗下藥房的銷情及向其他藥房了解，昨售出的成藥較平時多出3至4倍，藥存仍然足夠，未有迹象會斷貨，亦沒聽聞批發商加價。他確認中成藥「連花清瘟」已斷貨一周，至昨日仍未到港，以往疫情有貨時，連花清瘟零售價只需20多元一盒。

本報昨向葛蘭素史克藥廠、幸福醫藥及樂信藥業查詢近日旗下藥物取貨需求有否增加、供應是否充足，至截稿前未有回覆。

（新冠疫情）