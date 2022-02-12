情人節訂單跌八成 花店：26年來「最嚴峻」

尖沙嘴格蘭花店東主陳小姐表示，開店26年來，今年是「最嚴峻」的情人節，生意較去年差八成。她認為很多公司推行在家工作，市面一片死寂，以往2月初已接滿訂單，情人節訂單破百，現在卻不足20張，而訂單由以往平均逾千元減至現時約800元，「上年賣到無花賣，今年根本大家無心情、無氣氛」。

業界：來貨價升 運輸費倍增

陳說上月聽到政府收緊社交距離，入貨亦較去年少兩三成，而今年來貨花價按年貴兩成，運輸成本加一倍，她亦不敢全數轉嫁消費者，只敢加價一成，9支玫瑰售約800元。她慨嘆，以往情人節一個月的生意足夠店舖支撐至5月，料今年3至7月將要「痛苦經營」。

黃小燕表示自2020年爆發疫情至今，估計已有兩三成花店結業，加上婚宴、店舖開張、生日派對均大減，花店生意受挫，而待情人節過後，花店要捱至母親節，生意才有望見到起色。

（新冠疫情）