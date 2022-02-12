檢測報告滯後 有逾60小時才收結果

準則放寬 大廈兩戶染疫方強檢

張竹君表示，當局已修改染疫者居住大廈強制檢測準則，短期內同一大廈有兩個單位有人染疫，才會要求大廈居民強制檢測；需強制檢測者的檢測次數亦已減少，第1至3日做一次，第7日再做一次。至於若透過「安心出行」收到曾與染疫者同場的通知，張稱該通知只是告知用戶有風險，不用強制檢測，若收到通知者見檢測人龍少、而又擔心染疫，也可檢測。

將軍澳居民陳小姐因所住大廈有陽性個案，上月31日至本周二需強檢5次。她說與家人首4次檢測均在採樣後22至26小時內收到短訊通知，但周二上午9時半在坑口社區會堂做的最後一次強檢，至昨午8時許、即逾70小時後才收到結果。她前晚11時半曾關閉手機，或影響接收短訊，但即使結果是關機後發出，亦已等逾60小時，惟同時段做檢測的家人均在26小時內收到短訊。陳對檢測結果嚴重滯後感疑惑，「最驚係佢整唔見咗個樽，要再做」。她前日曾致電檢測承辦商的熱線，沒人接聽。

承辦商未答檢測結果滯後原因

市民黃女士亦因有同事確診，連日在坑口社區會堂排隊檢測，檢測結果亦滯後，周三早上10時許完成第一次強檢，但逾48小時、至昨早需做第二次強檢時仍未收到結果。她昨中午排隊，約1小時後收到首次檢測的結果。坑口檢測站由承辦商金域檢驗（香港）營運，本報昨向金域發電郵查詢檢測結果滯後原因，至截稿前未獲回覆。

另外，政府因應檢測近日大排長龍，陸續於多個檢測站增設派籌機，但日前曾有近千人排隊的坑口社區會堂昨未設派籌機。該處昨中午約200人排隊，有市民稱日前曾排7小時，昨人流較少，但仍需排3小時；亦有市民不滿預約名額少，擔心天冷下親自排隊「吹都吹到病，企都企到陽性」。

設派籌機 輸候時間未縮短

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶昨在港台《千禧年代》表示，中心負責營運的中環愛丁堡廣場流動採樣站前日起試行增設派籌機，惟由於檢測站不能將所有檢測量留作派籌，仍需照顧即場排隊的市民，故輪候時間未見縮短。

（新冠疫情）