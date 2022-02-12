第五波疫捲逾30院舍 張竹君：未造成爆發 屯門護老院兩中招 部分人快驗陽性

另外，截至昨日共有兩名病人危殆，包括在將軍澳醫院留醫、自2月7日情况轉為危殆的84歲男病人（第14,814宗），以及在仁濟醫院留醫的97歲男子（第18,489宗），醫管局總行政經理李立業指二人均沒有接種疫苗。另外，有5男6女情况嚴重，超過一半沒有接種疫苗。

兩危殆11嚴重 逾半沒打針

第五波疫情在多區院舍蔓延，張竹君昨日公布再有9間院舍有人染疫，其中屯門輝濤護老院（安麗分院）有兩宗初步陽性個案，部分人快速測試結果呈陽性，當局懷疑院內出現傳播，約40人可能要檢疫。另外，張說西貢伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院則有「比較多人」確診，多人或須檢疫；大埔香港心理衛生會賽馬會心薈庭一名院友確診，相關者須送往檢疫中心；而深水埗基督教懷智服務處元州宿舍則有一宗確診個案，同住者須檢疫。

屯門輝濤疑院內傳播 40人或檢疫

另外，張竹君稱，衛生防護中心仍在跟進其餘院舍相關個案，深水埗明愛麗閣苑及石蔭邨松悅園耆欣護養院暨日間護理中心，分別有一名工作人員及一名護理員確診；荃灣老圍路圓玄護理安老院一人染疫；馬頭圍鴻圖老人院、觀塘通明街松暉護老中心分別有一名院友和一名保健員初步陽性。

截至昨日，第五波疫情有逾30間安老院舍受影響，張竹君表示大部分院舍只有小量個案，只有幾所院舍出現多於一人染疫的爆發。截至前日（10日），有13間院舍的長者需撤離，1間正原址檢疫。被問會否將優先調配檢疫資源予安老院舍及原址檢疫的方案有何進展，張回應稱，有關當局正思考若有關檢疫措施不足的應對方案。

明報記者

（新冠疫情）