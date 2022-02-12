明星14分店12歇業 茶客：飲得一日得一日

近日多間酒樓受疫情影響宣布暫時停業，包括彩福婚宴集團全線分店、海港集團6間分店、百樂門宴會廳、倫敦大酒樓及陸羽茶室。明星海鮮酒家集團昨公布，除深水埗及筲箕灣店外，其餘12間分店昨起暫時停業，復業日期另行通知。

昨下午約2時，深水埗明星金閣大部分枱均有茶客，多為每枱1至2人。76歲的李先生每日飲茶，昨午到深水埗明星金閣與朋友聚會。他稱沒打疫苗亦不怕染疫，打算「飲得一日得一日」，但如果所有酒家都關門，他就不外出用膳。另一茶客吳女士就表示已打疫苗，只要小心一點，在酒樓飲茶也不怕，「這裏安全乾淨就可以」。

員工憂上班染疫 亦憂手停口停

深水埗明星金閣部長向本報表示，該店生意不錯，而且防疫措施做得好，疫情期間未試過停業。她擔心上班染疫，連累公司和家人，所以工作時會戴兩個口罩，水也不敢喝。不過她擔心該店未來也會暫時關閉，屆時手停口停，認為目前有工開已算是好事，「做又驚，不做又驚，提心吊膽返工」。

有明星海鮮酒家員工透露，分店停業期間員工放無薪假。飲食業職工總會權益總幹事招冠聰說，上月疫情爆發，明星酒家已安排員工輪流放10天無薪假，現時停業員工同樣放無薪假，工會未收到解僱求助。他稱有員工憂慮復業無期，但理解公司做法。

（新冠疫情）