街坊嘆荷里活廣場不再荷李活

記者昨在荷里活百老匯戲院門外見到結業通告。荷里活廣場網站早前公布，百老匯戲院正在裝修，將以全新面貌即將登場。現場清拆戲院內部裝修的工人稱，早於農曆新年前已收到工程通知，於昨午12時起，陸續以白色圍板圍封戲院正門。

不少市民即場拍照留念，其中李小姐對戲院結業表示「超級震驚」。她細閱公告後更是「好想喊」，「租約3月到期，尚有半個月，咁早就打定輸數，𠵱家香港個市真係差成咁？」她認為戲院失去賀歲片檔期「好傷」，而自己是百老匯院線會員，擔心院線戲院將有結業潮。

李又表示，在當區住了20多年，見證荷里活廣場開幕，仍記得當時廣場賣點正如其名，設計含電影元素「有大戲院、有星光大道」，形容戲院結業是令「荷里活廣場無咗『荷李活』的業務」。據記者現場觀察，目前荷里活廣場中庭的「明星廣場」設「星光大道」，地面鋪設了60個「星形獎章」，列出歷年香港演員在香港電影金像獎所獲獎項。

「以為大集團會有資金頂住」

另一居民謝小姐表示，疫情前每個月均到該戲院看電影，她稱商場舖位流轉快，但戲院多年來屹立不倒，故由細到大均「認住呢個位就係戲院」，未想過戲院結業，「以為大集團會有資金頂住」，她慨嘆世事無常，稱戲院結業令附近居民失去集體回憶。

在廣場內珠寶店任職的售貨員，昨特地到戲院門前拍照留念。她稱該戲院平日不算旺，只有早場較受歡迎，但整體人流尚算理想，對戲院因「捱唔住」社交距離措施而結業感可惜。

翻查資料，百老匯目前尚餘13間戲院。荷里活百老匯戲院在1997年隨荷里活廣場落成時開業，曾是全港最多座位的戲院。前身為嘉禾荷里活電影城，2011年易手至百老匯經營。該戲院內有6間影院，有1614座位。

（新冠疫情）