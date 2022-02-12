食店戲院結業潮 學者料下月公布失業率4.4% 鳳城總店散席 荷里活百老匯謝幕

荷里活百老匯戲院昨在門外和社交媒體感謝市民多年支持，稱「由於租約至三月期滿及疫情關閉令，抱歉未能在光影之下道別，期望日後與大家在其他百老匯戲院再次見面」（另見稿）。香港戲院商會表示，疫情至今業界被勒令停業4次，日數超過200天（見表）；農曆新年是業界黃金檔期，單是今年已損失近2億元，連續兩年停業帶來非常大的打擊。商會又解釋，每次停業後，若要重新宣傳安排電影上映，要約3至6個月時間，生意難以在短時間內恢復，而停業期間零收入，加上承擔高昂租金和員工薪金等，不排除有另一波裁員及結業潮。

霍啟剛：已向當局反映 冀增院線資助

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，與百老匯負責人了解過，荷里活廣場院線受影響員工不多，將獲安排至公司其他院線。他稱周四（10日）已聯同業界代表，與商經局長邱騰華以視像方式會面，反映業界承受龐大的租金壓力，冀新一輪防疫抗疫基金提高每條院線的資助上限。

飲食界料千食肆暫停業

有老闆待「疫苗通行證」推後重開

第五波疫情下多間食肆停業或暫停營業（另見稿），包括2002年開張的上環鳳城酒家。其飲食集團昨宣布，旗下總店無奈將在本月20日後結業。稻苗學會主席徐汶緯表示，初步向會員收集意見，估算約1000間食肆要暫停營業。大多食肆老闆均想等候政府下周宣布最新防疫策略，部分決定待本月24日「疫苗通行證」實施後才重開。

徐表示，現時飲食業生意不足，市民擔心外出受感染，亦憂隨時要隔離檢疫、排隊強檢等，因而不外出用膳或買外賣，形容飲食業陷入「冰河時間」，估計茶餐廳生意大跌九成，餐廳則跌七成。他建議政府中小企百分百擔保貸款延長還息不還款時期，並將貸款額加倍，另希望政府再推保就業計劃及推1萬元電子消費券。

牛角老闆黃傑龍表示，旗下1至2間餐廳暫停營業，因有員工被列密切接觸者，要調配人手，加上餐廳要清潔，數日後會重開。他說部分飲食業界索性暫停營業及要員工放無薪假，以免員工一旦確診，亦要被視作放病假出糧。他又稱部分食肆生意跌至僅5%至10%，故暫停營業，部分仍有兩至三成生意，就繼續艱苦經營。

學者倡提供稅務優惠減租金壓力

根據政府統計處資料，上月公布去年10月至12月經季節性調整的失業率是3.9%，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，因應政府再度收緊社交距離措施，估計下月公布去年12月至今年2月的失業率，有可能反彈到4.1%至4.4%。李解釋，疫情持續超過兩年，社交距離措施反覆收緊和放鬆，加上變異病毒株Omicron肆虐，各行各業看不到生意恢復正常的曙光。他以戲院為例，稱業界承擔龐大的固定成本，荷里活百老匯戲院結業，總比每月持續虧蝕好，待租金稍回落再重開，或是出路。他建議政府提供稅務優惠，讓業主減輕租戶的租金壓力。

明報記者

（新冠疫情）