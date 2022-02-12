九巴城巴多線提早收車 部分停開

九巴13條路線尾班車時間，昨起提早至晚上8時，直至另行通告，受影響路線包括47A、66M、67X、80M、82K、85B、88K、89B、234A、286M、290、296A、296M，覆蓋葵芳、沙田、馬鞍山及九龍塘等地區。至於暫停服務的九巴路線，包括49P、61A、64P、65K，行駛青衣、沙田及屯門等區。九巴昨回覆查詢稱，會因應實際客量需求和變化，提供適切服務。

城巴表示，今天起多條路線提早至晚上8時開出尾班車，包括2、5X、12、90。新巴城巴回覆，作為公共交通營辦商須繼續提供服務，但亦須因應客量，調整個別路線服務時間，會盡量減低對乘客影響。

港鐵表示，昨晚8時後非繁忙時段，港島線、荃灣線及觀塘線改為5至8分鐘一班；東涌線及屯馬線延至8分鐘一班；南港島線及東鐵線延至9分鐘一班；將軍澳線調景嶺至康城改為12分鐘一班。

民主黨：削班致擠迫或增播疫風險

民主黨交通政策發言人韓俊賢稱，疫下市民仍有一定出行需求，削減班次對乘客肯定構成不便，倘若車廂擠迫，更可能構成傳播風險。對於持有城巴新巴的匯達交通早前稱疫下財困，他建議政府提供適度補助。

（新冠疫情）