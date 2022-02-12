曾浩輝：現未「彈盡糧絕」 封城最後一招

【明報專訊】不斷創高峰的新冠病毒疫情令本港醫療系統不勝負荷，衛生防護中心前總監曾浩輝接受港台訪問時表示，未來一周確診數字關鍵，每日數百至1000宗仍可應付，形容如最後各項治療設施都已收盡病人，患者家居隔離就是最終方案，但要考慮確診者居住環境是否適合、家中有否長者等高危人士，及市民對措施的觀感，亦要由專家檢視患者各項臨牀數據指標。他又引述世衛角度，稱封城是最後一招。
曾浩輝表示，社區有大量隱形傳播鏈，即使當局全力追蹤仍有局限，不能阻截病毒傳播。他說政府採用「動態清零」策略應對疫情，外界應先給予機會看看是否有成效，未奏效時再調動。
稱西方與疫共存亦非躺平
他認為「與病毒共存」的描述較為消極，西方國家即使採取與病毒共存策略，當確診數字高亦要推出封城、禁足等措施，並不代表什麼也不做，強調共存不等於「躺平」，目前疫情亦未到「彈盡糧絕」。至於近日有專家建議政府封城，他說封城有代價，以世界衛生組織的角度，這是最後一招，但難有硬指標說明多少宗確診就要封城。
指港檢測量不足屬抗疫短板
他指出，本港抗疫其中一個「短板」是檢測量，可考慮尋求外援，全民自願檢測有助找到一定數量患者，但要配合禁足和檢測能力，亦要想好如何處理陽性個案。至於醫管局前行政總裁梁栢賢日前稱本港要將新冠病毒視為風土病，曾浩輝認為短期應先集中減低確診數字。
（新冠疫情）
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