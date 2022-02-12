曾浩輝：現未「彈盡糧絕」 封城最後一招

曾浩輝表示，社區有大量隱形傳播鏈，即使當局全力追蹤仍有局限，不能阻截病毒傳播。他說政府採用「動態清零」策略應對疫情，外界應先給予機會看看是否有成效，未奏效時再調動。

稱西方與疫共存亦非躺平

他認為「與病毒共存」的描述較為消極，西方國家即使採取與病毒共存策略，當確診數字高亦要推出封城、禁足等措施，並不代表什麼也不做，強調共存不等於「躺平」，目前疫情亦未到「彈盡糧絕」。至於近日有專家建議政府封城，他說封城有代價，以世界衛生組織的角度，這是最後一招，但難有硬指標說明多少宗確診就要封城。

指港檢測量不足屬抗疫短板

他指出，本港抗疫其中一個「短板」是檢測量，可考慮尋求外援，全民自願檢測有助找到一定數量患者，但要配合禁足和檢測能力，亦要想好如何處理陽性個案。至於醫管局前行政總裁梁栢賢日前稱本港要將新冠病毒視為風土病，曾浩輝認為短期應先集中減低確診數字。

（新冠疫情）