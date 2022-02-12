議員促求援中央 增建火眼全民強檢

民建聯倡內地專家來港指導

民建聯提出4項要求港府向中央提出協助的建議，包括內地疫情防控專家團來港提供意見及指導；增建最少3間「火眼實驗室」，並派最少1000人來港提供24小時檢測，以提升檢測能力至每日100萬，推行「非禁足式全民檢測」，務求每7日完成一輪全民強檢，再配合精準圍封措施，逐步篩出社區中的患者；及協助興建「方艙醫院」接收患者等。

田北辰倡分區排序大規模強檢

田北辰、何君堯、周文港等14名立法會議員聯署提出10項抗疫建議，包括向內地大量採購檢測包、保護衣、自行檢測包等；以及從內地各級省市調派醫護來港，以452個區議會選區為基礎作大規模強檢等。

醫療衛生界議員林哲玄在港台《千禧年代》表示，本港要做到居家隔離很困難，目前最需要增加隔離設施，建議可採用目前沒有展覽舉辦的會展中心等。他補充，政府將大量派發快速檢測包，但沒有相關配套，建議設立特定檢測中心，供快速測試呈陽性的市民覆檢及等候隔離。

民主黨主席羅健熙相信，市民不會抗拒內地派員協助增加檢測量，但政府部署及送院安排等六神無主，建議由於重症多與Delta變種病毒有關，可先集中處理檢測Delta，紓緩醫療系統壓力。

民主黨指應先處理Delta 紓醫療壓力

另外，下周立法會原定處理《施政報告》致謝動議，13名立法會議員昨向內會提交緊急動議，要求周三討論「處理第五波新型冠狀病毒疫情的緊急方案」，內會主席李慧琼表明不會處理有關動議，稱議會已有不同方式表達意見，待政務司長李家超出席內地防疫會議後，會跟進是否召開特別會議討論涉及跨部門的防疫工作。

（新冠疫情）