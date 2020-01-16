政府力爭千人「國家隊」來港助檢測 規模超前年普檢 胡定旭：可增至日驗300萬

食衛局長陳肇始昨在立法會一個委員會稱，政府高層正商議向中央尋求支援內容。被追問內地會否援建臨時醫院，陳肇始回應說正聯絡中。據悉，當局正覓地興建類似臨時醫院設施，接收無病徵或輕症患者。

檢測事宜交政制局專責

香港第五波新冠病毒疫情愈燒愈烈，各區檢測大排長龍。港澳辦前日公布，內地部門及粵深港三地政府將在深圳開會，共同制訂支持香港防控疫情及保障供港物資措施。港府昨公布，政務司長李家超將率團往深圳，隨團除了陳肇始，還包括運房局長陳帆、政制局長曾國衞、保安局長鄧炳強等。據了解，政制局日後專責處理檢測工作事宜，運房局則主力處理跨境物資運輸及協助公屋戶檢測等。政務司長辦公室昨無回覆本報，有關各局抗疫職責的查詢。

據悉，港府將向內地當局爭取派出過千名「國家隊」人員來港支援檢測等工作，建制派消息稱，相信具體人手由香港提出，料會獲中央接納。翻查資料，前年9月普及檢測時，政府公布有約420名內地人員分兩批來港負責檢測。

胡定旭：檢測商現已踢晒腳

胡定旭昨在商台節目《在晴朗的一天出發》形容，現時幾個檢測承辦商已做到「踢晒腳」，華大自行在內地調動200至300名檢測員到港參與火眼實驗室工作，現時在深圳還有兩套氣膜實驗室可隨時來港，但始終要人手。據了解，該兩套氣膜實驗室今日到港。

至於需要內地派出多少人手，胡稱如要做到每日300萬檢測量，要將火眼實驗室乘三，配合「十混一」檢測，他估算中央需派出1000多名檢測人員到港。胡稱香港疫情散播嚴重，本港用圍堵政策，他引述內地經驗，應該先大範圍檢測，例如每次檢測200萬人，然後再縮窄檢測，「我們應考慮，封大啲嘅區，由大（檢測）到細」。

多名立法會議員要求港府向中央提出協助，提高檢測能力，其中民建聯促政府請求中央派最少1000名人員來港，協助推行「非禁足式全民檢測」（見另稿）。

民主黨憂臨時醫院完工 疫情已見頂

民主黨醫療政策發言人袁海文則表示，內地派員有助提高檢測能力，但憂慮疫情確診數字隨時翻一番，臨時醫院最快下月建好時，病情或已見頂，「這些都是時機問題，不是神兵下凡就可解決」。他批評，政府浪費市民連月犧牲自由而配合「清零」策略的黃金時間。

至於有本港專家建議政府考慮「封城」切斷傳播鏈，胡定旭在電台說，這一步未需要封城，可逐區做大規模檢測，「邊度有事（邊度做）精準檢測」，冀一兩星期將疫情平穩下來。他稱現時本港每日做到30萬檢測量，但如增10倍至300萬，能找出源頭並隔離，但此引伸另一問題，「搵到病毒者住邊度呢？」

消息指政府內部憂封城致恐慌

據了解，「封城」建議在政府內部引起不少反彈，部分官員認為不可能煞停公共服務，缺乏配套下，根本不可行，甚至可能引起公眾恐慌，造成搶糧甚至影響金融穩定，而本港亦缺乏基建設施實施封城，下一步較大可能是擴大區域性檢測。消息稱，政府正物色大型土地興建類似臨時醫院設施，專門接收無徵狀及輕症患者。雖然政府約一周前提出「居安抗疫」計劃，以及最壞情况下無徵狀及輕症者改為家居隔離，但政府內部認為香港大部分家居未必適合。

食衛局回覆查詢時，着記者參考副局長徐德義周四在疫情記者會的說法，稱暫無補充。徐當時說，政府部署會因應疫情的發展而規劃措施。

明報記者

（新冠疫情）