染疫婦6日未送院 同睡丈夫現病徵

稻苗學會榮譽會長黃傑龍昨在facebook稱，「人心散亂比上呼吸道感染可怕得多」，有在家等的染疫同事每小時留意電話，擔憂「今日唔知聽日事」，「精神壓力極大瞓唔着」，各地政府都安撫人心，但港人每天聽到官員說「十分擔心非常憂慮」，若當年邱吉爾這樣做英國首相，恐怕希特勒或已統一歐洲。

周四接來電稱有安排 無下文

周日（6日）驗出陽性的黎太稱，周日至三沒衛生署人員聯絡，直至周四有人來電稱會安排入院，但至昨早接獲消防處電話，對方說會送她至竹篙灣，但一直未有人來。她說下午約4時接獲衛生署致電查詢是否已被接走，她傍晚再致電消防處查詢接送事宜，至晚上10時仍無下文，打算今早再打電話。

黎太與丈夫過去幾日一直分開吃飯，二人無分房，但戴着口罩入睡。她昨稱，丈夫已現病徵，估計受感染，被問對當局處理手法時，她「已經不想再想」。

至於六旬血癌漢全家三口染疫，當中女兒驗出陽性等至第七日，即前天（10日）終被送往亞博隔離，但周一獲通知陽性的兩老至昨仍在家。女兒稱父母已好轉，起初發燒、喉嚨痛、流鼻水及咳嗽等，現只有咳，「等到不用食藥」，目前父母反認為留家較方便，「始終是熟悉的地方，屋企始終最舒服」。

未送院癌漢好轉寧留家 憂無法覆診

「真的像感冒，一個星期左右沒事，但現時的『康復』是要有人證明你『康復』。」她擔心患初期血癌的父親若一直沒入院，沒陰性證明，月底無法按時覆診以監察癌症指數及接受輸血。她批評，政府要求市民強制檢測卻無有效方法處理，「為何我入到（亞博），但他們（父母）入不到？衛生署職員只說人手不足要等，但要等到幾時？」

（新冠疫情）