一日增3死 4歲童嘔吐昏迷不治

另兩死者八旬 一有打科興

昨日凌晨3時許，元朗南坑村翠景花園一名4歲男童在住所被母親發現嘔吐後暈倒，救護員接報到場時他陷入昏迷，立即急救並送往博愛醫院搶救，最終證實不治。警方到場調查，向家人了解男童暈倒原因，事件初步無可疑，死因有待驗屍後確定。

博愛醫院昨晚回覆稱，一名4歲男童2月11日約清晨3時半經救護車送抵急症室，當時已沒呼吸、心跳。醫護為男童搶救並注射強心藥，男童於清晨4時16分證實不治。男童樣本證實對新冠呈初步陽性。院方正與衛生防護中心跟進，並進行感染控制追蹤，個案已交死因裁判官跟進。

另外，醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業昨午表示，一名86歲男病人前日因發燒送往明愛醫院，其後轉送仁濟醫院，入院時情况嚴重且持續惡化，昨凌晨4時07分離世；另88歲女病人在院舍快速測試呈陽性，由廣華醫院轉送伊利沙伯醫院，前晚驗出初步陽性，昨轉為嚴重並持續惡化，昨午2時17分離世。

（新冠疫情）