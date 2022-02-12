竹篙灣尚半空 救護工會：白車現樽頸

消毒交接費時 一日最多走4轉

唐思豪解釋，消防處接獲通知後會到住所或醫院接病人到指定隔離設施，完成後會到最近的救護站全車消毒才可再工作，整個流程需3至4小時。以一個救護員一更12小時計算，每日平均可「走4轉」。

不過，唐認為救護團隊運送陽性患者時遇兩個樽頸位，一是衛生防護中心確認個案及醫管局安排患者的隔離設施牀位接收病人需時；二是救護者或旅遊巴抵達隔離設施後，往往要等一段時間，「有時市民未ready（就緒），都要等一會兒。但等接收絕對花最多時間，如果不用等，可以多做一點」。

有等4小時未交接 護士：設施準則各不同

有急症室護士稱，不同隔離設施各有準則，如有一名輕症年輕患者，先要聯絡亞博館，無位則聯絡北大嶼山醫院香港感染控制中心，仍未有位則要查詢所屬醫院隔離病房，並要留意患者會否有家人染疫要同住，確定目的地後安排文件再等救護車。

唐思豪補充，休假同事已額外加班、本來並非恆常出車的救護主任，以及特別支援隊伍均幫忙，並額外增約10多輛小巴及約50輛救護車處理確診，共涉約130名額外人員。不過，救護人員仍要維持日常服務，又有不少自行檢測陽性者召喚救護車，加上本身已人手不足，兼有部分人因強制檢測未能上班，人手更添壓力。

消防處回覆稱，現時有434輛救護車，每輛由2至3名救護人員當值。為應對第五波，除調動特別支援隊、消防及救護學院及社區應急準備課的人員外，亦抽調前線救護主任組成專責車隊集中應付大量個案。

加車加人銷假應付 醫局：已理順流程

醫管局總行政經理李立業說，不論病人運送、登記及處理，「各方面都很艱難」，會盡最大努力在一兩日內把確診者送到竹篙灣可用的1200個病房。被問是否不夠人手轉移病人，李稱主因是確診數量太大，「我們都因為剛剛第四日運作，現在暢順了很多」。

唐思豪說，公院醫護早於2020年起領特別辛勞津貼，消防處救護人員面對危險卻無爭取已久的津貼，盼政府考慮發放津貼，讓救護人員感到肯定和支持。

公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，政府現時對於自我檢測陽性患者的信息混亂，促政府及醫管局即協調，向全港公布清晰及實用的指引，教患者在家等候時如何隔離、什麼情况下應求助及如何聯絡相關部門等。

（新冠疫情）