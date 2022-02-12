染疫職員逾百 醫局推全體快測 全港增1325宗多兩公院現群組 覓酒店隔離輕症

逾1500初陽 張竹君：顯然未見頂

昨新增的1325宗陽性個案中，有兩宗為輸入個案，1323宗為本地感染，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，疫情顯然未見頂，因截至昨午已有逾1500宗初步陽性個案，形容疫情非常危急。她稱，現時疫情反映一兩周前情况，不少近日陽性個案曾在本月2至5日聚餐。她又說，現階段疫情已屬幾何式上升，但未至於1傳10，希望防疫措施可拖慢傳播，而最新防疫措施剛實施，需時觀察效果。

社區疫情蔓延至公立醫院，昨再多兩間公院現群組，其中沙田醫院內科及老人科病房一名97歲男病人前日初步陽性，其後再驗出病房內5名男病人初步陽性，介乎69至98歲，6名病人情况穩定。

沙院屯院病房同爆發 明愛群組增3人

此外，屯門醫院婦產科病房一名44歲女病人前日驗出初步確診，醫院其後發現同病房的一名39歲孕婦及一名45歲女病人初步陽性。據了解，屯院婦科病房前日已實施感染控制措施，非密切接觸的職員即時留深喉唾液及接受快速測試，並已領取14天快速測試套裝，密切接觸者要馬上到安全地方隔離，等候衛生防護中心進一步指示。

至於疑爆院內感染的明愛醫院內科及老人科病房，前日公布有一名護士導師及5名病人染疫，政府專家顧問袁國勇建議不用檢疫曾接觸染疫導師的護士，該群組昨再有兩名護士及一名外判病人服務助理染疫。

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業昨稱，計劃安排醫管局所有員工接受快速測試。據了解，醫管局於第五波有逾100名員工染疫，全體逾8萬名員工將於下周起逐批派發快速檢測，以及早找出染疫者。

此外，不少陽性患者仍未送院，本報將累計個案，扣除出院、死亡及醫管局轄下設施留醫人數，估算約4000人仍未送院。李立業昨說，沒等候隔離患者數字，醫管局正準備啟動竹篙灣第二期作隔離措施，與第一期共提供1200個單位，另會尋找其他隔離設施，包括使用竹篙灣全部5期單位、開放亞博更多場館等，亦會考慮用酒店隔離病人。

擬啟亞博一號竹篙灣二期 醫協倡檢視裝備

據了解，該局亦正覓酒店隔離輕症病人以騰空牀位供高危病人。另有消息稱，醫管局正籌備重啟亞博一號館接收染疫者，將提供500個牀位。

資深工程師、香港工程師學會上任會長源栢樑建議，可在隔離酒店房間及走廊加設空氣清新機，並加大酒店房間內抽風量，當房間內抽風量大過入風量，可令房內出現負壓，避免房間內空氣流向走廊。他又說，隔離酒店的出風口應距離民居約20呎，以免影響附近居民。

公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，本港社區多處出現疫情，有同事染疫屬預期之內，且醫護難以避免成密切接觸者，「病人好多無病徵唔會知，或突然之間嘔吐，根本趕唔切戴眼罩」。他說，相關部門暫可維持運作，但工作十分艱難，服務「已經飽和到超出飽和」，同事多感疲累及承受極大壓力，只能咬緊牙關應付，望港人可如去年般同心留家抗疫，促政府及醫管局檢視現時政策，包括防護裝備數量及資源分配，盡快提出可行及具體的抗疫策略。

明報記者

（新冠疫情）

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