專家倡滯家患者戴口罩留房 每天漂白水清潔

獨自用膳 減與家人面對面

醫管局總行政經理李立業昨重申，明白患者等候數日仍未被送院情况並不理想，冀市民見諒，建議相關患者在家戴貼面口罩，亦可在外科口罩外加布口罩，應獨自用膳，避免與家人面對面或有親密行為，每日宜用稀釋漂白水清潔家居。

港大醫學院院長梁卓偉建議，有關家庭所有人同處一室應戴好口罩。對於進食、洗澡或睡覺時無法戴口罩，梁建議患者或緊密接觸者不應處理食物，以減低交叉感染風險；用膳要盡量分開房或分時段；睡覺時要保持空氣流通，如單位不是面對天井，可打開窗戶。

港大微生物學系講座教授袁國勇亦建議患者，在家中戴好口罩及留在房，若步出房間則須戴兩個口罩，並排在全家最後才洗澡、接觸過的環境應消毒。袁指出，病徵輕微者經醫護檢查無大礙後，留家多喝水、服含撲熱息痛的止痛藥，可能數天已「無乜事」。

體弱者氣促應召白車

呼吸系統專科醫生梁子超提醒，要特別注意染疫長者及長期病患者身體狀况變化，如出現氣促、 心跳不正常、呆滯及突然失去自理能力等，應召救護車送院。

至於輕症病人及已打針的年輕人，梁子超建議服食傷風感冒藥等，但如惡化至氣促或持續高燒，也應召救護車送院。

（新冠疫情）