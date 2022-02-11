須確保進入者符要求 處所掌管人可查年齡證明

食衛局回覆，規例賦權處所掌管人可要求進入該處所者提供對任何必要的紀錄、文件或資料，確保條例獲遵守，而掌管人亦須採取一切合理步驟確保進入者符合指示的要求，例如查閱獲醫學豁免者的豁免證明書二維碼和12歲以下者的年齡證明，若掌管人已適當的查問及檢查，會被視為已符合規例要求。

本報查詢到商場購買外賣或維修人士或沒有任何文件可證明其目的，食衛局稱，執法按實際情况而定，執法指引會提醒執法人員留意相關因素，如有關人物被定額罰款，可向法庭申訴。

法例將生效至12月底，與規管餐飲業務和表列處所的第599F章每14天檢討有異，當局稱，「疫苗通行證」屬較長遠措施，而「疫苗通行證指示」亦會訂明為期數個月的接種時間表，故法例有效期較長。

民主黨倡顏色區分非必須商戶

民主黨醫療政策發言人袁海文稱，非必須使用「疫苗通行證」的商戶亦會在門口貼出二維碼，但市民或難區分一些商店與納入「疫苗通行證」的百貨公司和超級市場，易誤墮法網，建議必須使用「疫苗通行證」處所張貼另一種顏色二維碼，讓公眾分辨。

（新冠疫情）