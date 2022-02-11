疫苗證蒐姓名身分證4資料助追蹤 私隱專員：防疫豁免規管 專家促公開程式審計報告

私隱專員鍾麗玲昨於立法會被問到若「安心出行」加入追蹤功能會否違反私隱條例，她稱私隱條例屬原則性法例，沒禁止為防疫或公眾健康需要蒐集、持有、處理或使用個人資料，包括在「安心出行」加上接觸者追蹤功能，但相關部門須確保遵從私隱條例的規定，僅應蒐集必需、足夠但不超乎適度的個人資料，並在蒐集前說明蒐集什麼資料及目的，以及資料可能會轉移給哪類人。她補充，若涉及公眾健康事宜，有關當事人健康、身分或所在地的個人資料，可免受限制使用資料的規管。

政府：加密存31日 處所無法閱

創科局亦發放影片教導處所和市民如何使用「疫苗通行證」。局長薛永恒昨於網誌稱，政府推出「驗證二維碼掃描器」程式，供處所負責人掃描針卡及「豁免證明書」二維碼，蒐集的資料會暫存程式31天，並經加密處理，遮蓋（masked）及雜湊（hashed），成為不可辨識個人身分的資料，處所人員無法查閱。局方又稱，程式會蒐集掃描時間、「電子針卡」內遮蓋了的姓名、身分證號碼及打針日期共4項資料。按政府公告，指定執法人員需要時可向處所蒐集客戶的通行證數據以作疫情追查。

專家批署方兒戲 促主動查漏

電腦保安研究員賴灼東認為，程式蒐集全港個人私隱，政府應對處理系統就防止攻擊和銷毁資料程序等作第三方審計，並公開報告，並批評私隱公署「兒戲」，應主動確保系統無安全漏洞，「八達通、選民登記冊（泄私隱事件）也是這樣，私隱署幾時才懂主動查證？」

賴又稱，「疫苗通行證」有個人資料和追蹤功能，已與內地「健康碼」接近一樣，要求政府公開交代程式重要更新。他又稱，若處所電話已「越獄」，資料可能被盜，但若已加密則無法讀取資料。

民主黨：政府曾稱不追 損信任

民主黨醫療政策發言人袁海文說，政府過去曾保證程式不設追蹤，現時改變說法，令市民對政府抗疫的信任大打折扣。

（新冠疫情）