試行「疫苗證」指繁複 倫敦大酒樓將停業

限聚規定昨日起收緊，其中D類食肆由每枱最多6人減至4人。屬D類的倫敦大酒樓昨起試用疫苗通行證，午市時多為2人一枱。茶客於大堂掃描安心出行，入座後酒樓經理用「驗證二維碼掃描器」手機程式，逐枱替茶客掃瞄針卡。

年長茶客不懂上傳 攜紙本豁免證明

76歲黃先生昨午到倫敦大酒樓喝茶，「今天已經去了3間酒樓」。他常去酒樓跟朋友聚會，遂叫女兒幫他在安心出行上傳針卡。他自言不擔心個人資料被儲存或追蹤，「一日三餐都會外出吃飯」。同桌81歲茶客陸先生則無接種疫苗，已向醫生取得豁免證明，不過他不知如何將之上傳安心出行，故隨身攜帶紙本證明。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠說，酒樓有2700平方米，且人客眾多，逐張枱檢查客人針卡過程繁複，昨日4人枱的客人都已打針，並將針卡上傳至安心出行，無人被拒入內。

蘇萬誠指疫苗通行證對生意影響不大，惟疫情令客人不敢光顧，目前生意只有疫情前的5%。他稱從明天（12日）起酒樓將停業十數天，員工放無薪假，但未打算解僱員工。樓面陳小姐服務倫敦大酒樓逾20年，理解公司做法，認為可保障自身和食客安全。

有近89年歷史的中環陸羽茶室同樣宣布明天起停業。負責人劉先生稱疫情對生意影響不大，惟相信疫情未到頂峰，茶室待疫情回落方重開，重啟時間未定。

指餐飲業2月失60億 協會憂倒閉潮

香港餐飲聯業協會會長黃家和對政府感到失望。他說，防疫措施對食肆影響非常大，部分酒樓周三已宣布停業，婚宴圓桌停擺 ，有午市仍虧蝕；指第五波疫情對業界影響最嚴重，業界兩年來「七勞八傷」，業界2月已損失約60億，憂無防疫抗疫基金援助，3月將有倒閉潮。

（新冠疫情）