上門服務查詢增五成 理髮師：入屋前酒精噴身

髮型師劉先生原在大埔經營一家髮型屋，去年與友人拆伙後，始為客人上門理髮。政府日前公布理髮店等處所須關閉後，不少新客人向他查詢上門服務，查詢急增五成。他原有八成客人在大埔，兩成客人在其他地區。

劉先生昨午上門為一名近兩歲的孩子理髮。疫情下，劉先生進入客人住所前會先以消毒酒精噴曬全身及隨身物品，並以鞋套包着鞋履。理髮期間，孩子邊剪髮邊看卡通片放鬆。客人鄒太憂慮帶兒子外出增染疫風險，不希望帶兒子到坊間的髮型屋理髮，加上兒子曾在髮型屋理髮時受驚哭喊，故找劉先生上門。

自備工具交通需時 收費貴五成

對於政府關閉理髮店、大批市民「趕死線」排隊，劉先生感痛心及無奈。他說，由於上門服務需帶備工具，加上交通需時，收費會較髮型屋貴五至六成，「店舖沒有時間成本，剪完一個下一個又來，但如果上門要去外區，或要用一小時，（在店舖已）可為多一位客人剪髮」。

髮型師梁先生在東涌與他人合伙經營髮型屋，須分擔每月約10萬元租金，他亦育有分別為4歲及9歲的女兒，又要供養父母，每月開支不菲，對停業感徬徨，「一家大細等着開飯，手停口停」。

「染髮電髮等佔八成收入 幫補小」

頓失最少半月收入，梁先生昨在社交網站宣傳上門服務，亦接到不少查詢。惟由於新年剛過，不少人於過年前剛理髮，他估計需求不會太大， 收入料只有以往一成。他補充，其髮型屋有八成收入來自染髮、電髮及焗油等服務，剪髮只佔兩成，且上門服務亦要花額外交通時間。

香港美髮美容業商會會長江樹林認為，上門剪髮對收入看來幫補不到太多，亦擔心髮型師與客人互相傳染，不鼓勵髮型師上門為客人理髮。他期望政府支援，「交租成問題，從業員食飯都成問題」。

（新冠疫情）