規定改又改 「結婚日才知可結婚」 前日頻頻致電入境處無答案 新人：徬徨中感恩

昨午在中環的婚姻登記處外，不少新人拍婚紗照，部分偕親友合影。鄺先生與鄺太在註冊處內簽紙，逾10名親友、攝影師和化妝師在外面守候。

前一晚，政府「同心抗疫」網站一度指2月10日至23日「不得舉行婚禮」。鄺太與10多個姊妹感焦躁，由前日早上開始，輪流致電和發電郵到入境處和婚姻登記處，對方在晚上8時回覆稱，未知翌日如何安排。

註冊一刻 親友攝影師無法見證

一對新人已住在酒店，未知翌日能否註冊，形容前晚「像坐過山車」。直至昨晨，政府網上指引一再更改，他們獲婚姻登記處回覆婚禮可舉行，但只准登記官、婚姻監禮人，以及兩名證婚人在場見證。攝影師和化妝團隊，都不能在場為新婚留下紀錄。

經一輪折騰，婚禮終能舉行，新人註冊後與眾多親友在登記處外除罩合照留念，新娘跟姊妹拋花球，場面熱鬧。新郎哥直言擔心違反2人限聚令，「但是喜慶事，不太介懷，高官也不戴罩」。

合照憂犯聚 「但喜慶事，不太介懷」

鄺太感嘆有親友因疫情無法前來，並批評政府限聚規例推行倉卒，且網上說明多次更改，令她無所適從。新防疫措施亦包括不得舉行婚宴或餐飲宴會，鄺太說他們原定今年11月辦婚宴，未知屆時能否舉行，尚未落訂。

「為何准D類食肆禁婚宴4人一枱？」

另有新人因疫情屢改婚宴期。梁小姐與未婚夫2020年6月起籌備婚宴，原定去年頭舉行，因疫情延至今年5月。至今年1月，他們憂受疫情影響，把婚期提早於2月16日舉行，原邀請240人出席。梁小姐原以為限聚規定下，酒店只須由每枱6人改為4人，不影響酒席，故周二（8日）仍在籌備，到翌日才知婚宴需再延期，「所以前一晚所做的都嘥氣」！

梁小姐昨再聯絡酒店改期，盼4月或5月辦婚宴。她說，每次改期都要付上巨額，轉場地佈置等要花5萬至10萬元，由籌備至今已花約100萬，「改期所花的錢可以搞兩場婚禮」。「為什麼婚宴不能4人一枱照辦，而出去D類食肆吃飯就可以？」梁小姐對政府處事感憤怒，認為做法不公。

徐德義：普通人分不到婚禮及註冊分別

食衛局副局長徐德義昨稱，婚禮屬群組聚集，具傳播風險，故疫下不應舉行婚禮。他補充，普通人分不到婚禮和婚禮註冊的微妙分別，所以網上寫仔細些，滿足市民註冊結婚需要。

明報記者

（新冠疫情）