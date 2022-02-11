科興Omicron疫苗本月臨牀試驗 料5月面市

科興控股中維生物技術副總裁孟偉寧昨說，自科興去年12月由港大團隊獲得Omicron病毒株後，已完成多批實驗用疫苗設計，動物試驗結果良好，希望本月能於部分國家開展臨牀試驗，下月能獲得結果，4至5月能向全球供應新疫苗。他又稱，因應可能再有新變種，「永遠追着病毒跑比較被動」，科興同時開發多價疫苗，研究如何更廣泛對付病毒，正做動物實驗。

孟指出，科興已向全球供應27億劑新冠疫苗，每天最多能生產1300萬劑、每年可生產逾30億劑，按智利衛生部數據，6至11歲兒童打兩針整體保護率達76%，而對住院病例保護率達87.6%，並正進行6個月至17歲的兒童接種研究，若數據理想會申請為更年輕兒童接種。同時，科興分析巴西孕婦及產後婦女接種數據，涉25萬劑疫苗，對比復必泰、阿斯利康以及強生疫苗，發現打科興者每10萬劑量有74.1宗不良事件，比例是4款疫苗中最低，稱孕婦可放心接種。

單日8.6萬人打針創新高 預約爆至下月中

政府本月24日將推行疫苗通行證，並擴至超市及商場等，周一至三連續3日單日逾7萬人打針，昨更有8.6萬人再創新高，界限街體育館接種中心昨早開門前已見人龍，按接種計劃網站，大部分接種中心、普通科門診的預約名額幾乎全滿至下月中，中山紀念公園體育館等昨晚顯示下月初仍有名額。公務員事務局長聶德權稱正加大接種能力，並正物色增加臨時接種場地。

承辦商稱超額兩成 倡增接種點

尚至醫療集團負責營運兩間社區接種中心，其醫務總監郭寶賢說，兩中心近日實際接種人數超出原定名額約兩成，其中官涌體育館原定日均約2200人打針，惟實際增至日均2800人，集團旗下診所亦預約接種額滿。他稱中心人員已感吃力，且空間有限，難再增名額，若需求持續增加，當局或需增接種點。

（新冠疫情）