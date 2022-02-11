愉景廣場累計8宗 關閉清潔

至於家居檢疫者（即密切接觸者）亦分佈全港各區，衛生防護中心稱，直至周三晚上再多700人須家居檢疫，累計有1306名家居檢疫者，共牽涉571個居住單位。根據衛生防護中心公布的家居檢疫名單，截至本周三晚上，元朗佔比最多，有81幢大廈有家居檢疫者，其次是沙田及觀塘，分別涉及59及45幢大廈（見圖）。

油塘消防局入家居檢疫名單 消防：只涉宿舍

有關名單顯示，油塘消防局有家居檢疫者居住，本報向衛生署、消防處查詢，消防處回覆稱家居檢疫只涉及已婚消防宿舍，並不涉及油塘消防局，服務亦無受影響。前晚公布的檢疫大廈名單包括第一城港鐵站，但昨日公布的名單已沒該站。

民政事務總署因應「居安抗疫」設立24小時電話熱線，昨起投入服務，為家居檢疫者提供支援和協助，共設100條線，視乎需要可再增加。署方稱，熱線職員會處理一般查詢及記錄家居檢疫者所需援助，並將個案轉介相關部門適當跟進，熱線中心分別設於黃大仙社區中心和荔枝角社區會堂。

（新冠疫情）