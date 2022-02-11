有排隊檢測者暈倒 政府：會增派籌機關愛隊

「安心」改提示字眼 助辨需排隊檢測否

據了解，政府正就多方面解決檢測站混亂情况，期望未來數天有改善。政府消息坦言，雖然政府正加強檢測能力，惟接受檢測需求遠超檢測供應，故除不斷增加檢測能力外，亦會從需求做調整，其中有關「安心出行」的「感染風險通知」，其實分兩個層次，一是通知相關市民到過一些高風險室內地方有確診者，須強檢；二是通知相關市民去過的地方有確診者，提醒有關風險並自願檢測。政府內部發現很多收到後者信息的市民前往排隊檢測，惟其實風險較低，可用檢測包自行檢測或深喉唾液方式檢測，故最快今天更改有關字眼，讓市民辨別優次；另在污水驗出陽性區域，也會按風險分出檢測優次。

有取籌6小時未檢測 坑口隊龍千人

早前增設派籌機的荃灣蕙荃體育館，工作人員說4000張籌至下午2時已派完，而即場排隊市民維持約200至300人。曾先生一家四口專程從九龍灣到荃灣檢測，光取籌已花半小時，原以為半天可完成，惟4小時後仍未能檢測；他從事兩份工作，難以配合強檢，只能無奈請假。翁先生取籌逾6小時，稱仍有1000多個已取籌市民等候檢測，慶幸居於附近，可先回家休息。

坑口社區會堂同樣大排長龍。記者估算高峰時期約千人排隊。檢測站根據市民預約情况分成收費檢測和特定群組檢測4類隊伍，下午有義工隊指示市民排隊。有市民稱目睹排隊期間有人暈倒，透露該人本身患糖尿病，疑未按時進食而血糖過低，又批評當局未增設派籌機。

油塘兩個檢測站包括位於油塘社區會堂及周日（6日）在油塘道遊樂場加開的流動採樣站。因應污水檢測呈陽性，該區多幢大廈納入強檢，檢測人龍絡繹不絕。檢測承辦商、香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，與民政事務總署商討後，昨新增免費穿梭巴士服務，往返油塘道遊樂場及藍田配水庫遊樂場，市民可選擇其一檢測。黃認為有助分散人流。

（新冠疫情）