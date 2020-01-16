炒籌黨「排隊黨」現檢測站 有人用假籌 承辦商：已就假籌聯絡警方 律師：網上兜售不違法

明報記者

網上相繼有人以強檢「代排隊」、「代攞籌」圖利，不少人於拍賣平台Carousell兜售服務。而多區「代排隊」收費每小時80至100元不等，有人開價35元為馬鞍山區需如廁的強檢市民「霸位」。

多人網上兜售 排隊「斷鐘計」

記者查詢一項代排天瑞體育館檢測站服務，每小時80元，一小時後價錢按分鐘計算，需事先以Payme或轉數快支付按金80元。記者詢問能否下午5時起跨區代排，用戶婉拒稱已接另一宗排隊生意，只能於6時半後開始。該用戶聲稱，天瑞體育館「次次7點59分都未截（龍）」，且區區檢測站爆滿，形容400人已不算多，代排隊經驗豐富。

籌號方面，有人開價100元代取，亦有人稱可代取即日籌號，強調非代為排隊，不成功不收費，但事前需提供身分證號碼、英文全名及電話。惟現時市民取籌不需提供相關資料。

拍賣網稱正刪帖 籲用戶檢舉

Carousell回應本報查詢稱，因重視公共衛生安全，正移除相關商品或服務，提醒用戶檢舉相關帖子。該網站稱，雖然一般排隊服務未違反網站守則，惟疫情嚴峻，相關牟利行為或令有需要者未能享用資源。

前日（9日）荃灣公園檢測站出現假籌。該檢測站承辦商、駿嶺生物科技營運總監孫詠琪昨稱，當日所派籌量與實際檢測量不符，有一人持假籌檢測，形容紙質及二維碼與真籌有異，已聯絡當區警員。孫又提及上述檢測站有市民先後7次取籌，強調「一人一籌」，市民如需代長者或殘疾人士取籌，需帶備相關身分證副本及長者卡。

食衛局副局長徐德義昨在記者會回應有人取籌後炒賣或取酬代排隊時稱，炒賣行為不理想，惟難評論個別事件，又稱現場當值人員應提示並盡量制止。

律師：倘排隊者不屬強檢者 涉遊蕩

法律意見認為相關服務不違法，最多視為不道德行為。大律師陸偉雄稱，本港炒賣風氣普遍，認為服務屬商業活動，問題在有否擾亂秩序，以炒籌行為為例，可視為市民把權利轉讓予他人，惟若炒籌者為檢測站相關人員，則可能被視為收受利益，購買者亦有賄賂之嫌，可能違法。律師梁永鏗亦稱，買賣「黃牛飛」條例與相關娛樂場所有關，相信不適用於今次情况。

律師鄧達明則認為，代排隊及取籌者如非納入強檢者，本身不應出現在檢測站範圍，刑事上可能構成遊蕩問題。鄧解釋，上述行為純屬「搵快錢」，如毋須強檢則沒有於現場出現的合理辯解，可能擾亂秩序之餘，同時增加傳播風險。

（新冠疫情）