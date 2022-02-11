逾20院舍爆疫 袁國勇：應只撤染疫長者

張竹君稱，昨有8間院舍現個案，包括日前有院友離世的深水埗溫暖護老院，最新發現另有3宗個案，可能全院須檢疫；大圍東華三院莫黃鳳儀安老院一名院友初步陽性，同房院友須檢疫；保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心的兩名染疫院友，分別住同層的兩間房，各自同房院友須檢疫；元朗君悅護理中心則分別有初步陽性及快速測試陽性個案，或有院友及職員須檢疫。

全院撤已不適合 「搬老人家佢會好傷」

張又稱，上水佛教李莊月明護養院有兩名院友初步陽性、3名職員陽性，可能有傳播；鑽石山東華三院何東安老院有一名與院友沒接觸的職員初步陽性；葵涌騰達護老中心亦有一名保健員確診；大角嘴東華三院何玉清翠柳頤庭一名廚房工染疫，惟因無接觸院友，院內長者未必要檢疫。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨稱，如老人院現感染，把所有院內長者撤走已不再是適合做法，因為「老人家你搬佢會好傷、好辛苦」，認為當局應只將染疫者撤離，其他院友留在院內檢疫，並每日檢測。他又稱，最重要是保護長者及醫療系統，特別是700多間院舍，當局應盡快安排醫護上門幫長者打針。

勞福局擬資助原址檢疫院舍

勞工及福利局昨在facebook發文引述局長羅致光表示，預期院舍感染數目短期內會增加，社署已與衛生當局密切注視供院舍院友檢疫設施的使用情况和備用方案，包括在合適情况下安排院友原址檢疫，當局亦計劃向需要安排原址檢疫的院舍提供額外財政支援。

社署回覆稱，供院友檢疫的亞博館可容640人，至昨早9時有567人接受檢疫。昨公布涉疫情的8間院舍，至少3間院友需檢疫，包括溫暖護老院需將全數68名院友送往亞博、葵涌騰達護老中心需將部分院友（20人）送往亞博，以及東華三院莫黃鳳儀安老院將安排兩名院友送往亞博。

（新冠疫情）