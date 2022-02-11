無打針九旬婦亡 第五波累計3死 Omicron患者56％已打兩針

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，上述死亡的94歲長期病患者（第18,712宗）無打針，她本月8日因心臟衰竭及呼吸困難入瑪麗醫院，篩查驗出陽性，帶Omicron變種病毒；前日病情轉為嚴重後持續惡化，至昨午1時33分離世。3名於第五波離世病人中，兩人無打針，一人去年打兩針科興，爆疫以來累計有208人死亡。

昨3人危殆 6人病情嚴重

12月底至今5200宗個案

昨日公布的3名危殆者，兩宗為初步陽性個案，分別為去年9月已打兩針的80歲男子及無打針的97歲男子。另一名危殆病人為感染Delta、無打針的84歲男子（第14,814宗），他本月3日入院，6日情况嚴重，7日起轉趨危殆後至昨未有好轉。

至於6名病情嚴重的病人中，有兩人情况於昨日轉為嚴重，分別為留醫聯合醫院、未打針的84歲男子（第17,506宗）及留醫瑪麗醫院、未有打針資料的91歲女子（第16,687宗）。另有3名病人連日來情况仍嚴重，包括已打兩針的50歲男子（第14,930宗）、打一針的56歲男子（第15,540宗）及無打針的77歲女子（第13,400宗）；而去年8月打兩針的57歲男子（第16,485宗）日前一度危殆，昨轉為嚴重。

另外，張竹君提到，去年12月底至前日，本港共錄得5200宗新冠病毒感染個案，患者年齡最小少於1歲，最大104歲，中位數36歲。

（新冠疫情）