港大推算：月底放寬措施 年中數千死 梁卓偉：倘封城 死亡個案可降至百人

指維持現措施 病毒繁殖率1.5不足控疫

昨日開始的社交距離措施包括兩人限聚令、私人處所禁止多於兩戶的親友聚會等，港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學教授胡子祺表示，若有關措施維持兩至三個月，仍未能令疫情受控，推算下月中下旬將是疫情高峰期，屆時每日將新增近2.8萬宗確診，近9.7萬確診者須隔離7天，4月中旬每日將有15至20名患者離世，到6月中旬將累積逾950宗死亡。醫學院指出，昨日生效的新措施可將病毒傳播力壓低逾七成，但病毒即時繁殖率只能降至1.5，即每名患者仍可傳染1.5個市民新症，即時繁殖率未返回1以下，不足以控疫。

料封城至4月中確診歸零

梁：一定好過死3000至5000人

參考去年下半年在廣州、南京及廈門等地的封城政策，梁卓偉說，若在港採取封城措施，估計可遏止傳播率達八成半，4月中旬每日確診數字將降至0，6月中旬的累積死亡個案將降至115宗。梁形容封城是效果最理想的方案，推行有關措施「急不容緩」，建議政府積極考慮其可行性及落實方法，「一定好過死3000至5000人」。他補充，若政府在達至每日零確診之前就撤銷封城，疫情或死灰復燃。

由檢疫酒店群組引發的變種病毒Omicron分支「BA.2」在香港社區廣泛傳播，梁卓偉指出，外國數據顯示「BA.2」較「BA.1」的傳播力高三至五成，加上八達通出行數據顯示，自第四波疫情開始，舊有及「加辣」的社交距離措施未必有效控制人流，故需要更嚴厲的措施，不論是自願、立法或行政手段去控制疫情。

料高峰期160萬人隔離

胡子祺：倘醫療崩潰 6月增至7000死

另外，胡子祺指今次是港府首次實施現行社交距離措施，估計難維持一段長時間，另推算若2月底後重開晚市堂食至9時等，高峰期將有約160萬名患者須接受7天隔離，6月中旬累積死亡個案會急增至逾5000人，若醫療系統超出負荷，死亡人數則增至近7000。

除封城，醫學院就控疫提出多項建議，包括將疫苗接種資源集中於65歲以上長者、馬上向全港市民派發檢測包等。對於數次被問及未來香港抗疫應採取什麼策略、是否要繼續奉行「清零」手法，梁卓偉稱手段的名稱並不重要，不論「封城」、「禁足」還是「清零」，本港應考慮實踐醫學院提出的建議，「現是時候實事求是、勇敢面對，不要再咬文嚼字」。

明報記者

（新冠疫情）