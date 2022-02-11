明愛護士導師疑傳染5病人 袁國勇反對隔離護士

長時間高聲講話 料教學時播疫

懷信樓12A病房為內科及老人科病房，內有51張牀，其中兩張為隔離病牀。港大微生物學系講座教授袁國勇昨表示，該導師的丈夫2月7日收到安心出行通知須檢測，二人的抗原測試均呈陽性，她翌日的核酸測試亦呈陽性。明愛醫院追蹤調查發現，12A病房有5名於第5及6病格的病人驗出初步陽性。

袁國勇表示，該病房空氣流動每小時有12次，護士感染措施都做好，但該導師在2月7日於第5及第6病格教導初入職護士5小時，講解病人護理過程、教導餵食等，相信由於她長時間大聲講話，大量空氣病毒微粒放出來，即使病房空氣轉換率多，亦因此產生短距離空氣傳播，暫未有其他病房受影響。

5病人最老百歲 全穩定

12A病房5名染疫病人年齡介乎63至100歲，平均年過七十。袁國勇表示，其中兩人已安排服瑞德西韋，以減低病毒量；另兩名病人由於為晚期病人，用藥幫助不大，「只是延長痛苦」，目前主要紓緩治療；還有一人病毒量很低，Ct值32，「給抗病毒藥無什麼意思」，會觀察他的病毒量會否提升，才判斷有否需要針對治療。明愛醫院昨日表示，所有病人情况穩定，該內科病房會暫停接收新症7日並徹底消毒。

「倘隔離醫院無法運作」

袁倡每天上班前做測試

袁國勇建議，醫護上下班戴兩個口罩或非常貼面口罩，防止受感染；如家人現病徵要即檢測，並通知病房經理，測試後才可入病房；導師教學時最好戴N95呼吸器。被問要否暫停教學，他說「如果不教導，受影響會更大」，又認為曾與染疫導師接觸的護士毋須隔離，但要在往後7日上班前作抗原測試。本報昨向醫管局查詢有關護士人數，醫管局表示沒有補充。

護士：怕累家人病人

護協主席源志敏表示，如將所有曾接觸確診者的醫護隔離，病房或無法運作，病人亦無人照顧，檢測陰性後上班是「平衡決定」。

明愛醫院有護士表示，現時僅高風險或隔離病房醫護才戴N95口罩，但涉事病房屬普通老人科，故導師沒戴N95，認為當局應改善防護裝備。該名護士又稱，醫管局暫未提供特別津貼或地點讓醫護隔離，不少與家人同住的醫護因此擔憂傳染家人，「每日自我快速測試，日日都好擔心兩條線就累到同事、家人、病人」。

一名曾與該導師用膳的同院護士在2月8日亦驗出初步陽性。除此以外，明愛醫院另有一名護士染疫，袁國勇表示該護士沒有和染疫導師接觸，但曾在沒戴N95時幫病人護理，該病人其後確診。袁國勇說，要作基因排序才可確定這護士的感染源頭。

昨日有23名醫管局員工初步陽性，當中包括1名北區醫院醫生、10名護士、2名專職醫療人員，以及10名文職及支援人員。

（新冠疫情）