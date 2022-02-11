醫院超收 專家倡輕症居家隔離 民主黨批資訊亂 促向患者提供指引

【明報專訊】本港公營醫療系統持續受新冠病毒衝擊， 醫管局連續第二日以「飽和」形容隔離設施情况，有病人在急症室等了30小時仍未能上病房，且昨日再多986宗個案，有醫院已超收患者。政府專家顧問袁國勇及港大學者劉宇隆均建議安排輕症或無病徵者居家隔離，港府高層兩日來未交代有關安排，昨出疫情記者會的食物及衛生局副局長徐德義亦沒正面回應，稱正密切監察發展。民主黨形容市民徬徨程度已如爆疫初期，卻未見政府高層清楚交代未來計劃，資訊亦非常混亂，認為政府應提供指引教導及支援市民應對染疫後在家隔離。
袁國勇：港人力資源已無力應對
或逆向隔離未打針長者
據悉，公院負壓牀昨日使用率約八成，亞博及臨時醫院各約有600病人。竹篙灣檢疫中心第一期提供800個隔離單位，醫管局總行政經理李立業稱約300人已入住。據了解，第二期已騰空700單位，今起全部4期單位都會騰空，即約有3500單位。
本報將累計個案，扣除出院、死亡及醫管局轄下設施留醫人數，估算約2888人仍未送院。被問多少患者未送院，李立業說沒數據，相信須等數天，情况不理想。
港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，本港人力資源已無法應對疫情，如短時間內公立醫院、亞博社區治療設施、竹篙灣檢疫中心等均爆滿，政府應考慮改變策略，讓病徵輕微患者家居隔離，以騰空設施「逆向隔離」。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆在新城《財知大道》稱，疫情現海嘯式爆發令人憂慮，隨着醫管局設施飽和，應實行就地隔離或治療。
袁解釋，既然染疫者在家難避與家人交叉感染，較實際是讓病徵輕微者居家隔離，同住兼未打針長者或長期病人隔離，免受感染，建議竹篙灣收染疫者，檢疫酒店及亞博專收與患者有接觸但仍未打針的高危者。他稱已打針者感染後病情較輕，佔據醫院重要資源或急症室「冇咩意思」。
被問政府是否正考慮袁國勇建議，徐德義稱正密切監察情况及疫情發展，決定如何處理患者及密切接觸者、隔離及治療設施等。他又重申日前已公布措施，即密切接觸者及次密切接觸者會家居檢疫等。
護士憂崩潰 有患者急症等30小時
袁國勇表示社區面對疫症壓力非常大，無可避免Omicron會被帶入醫院，倘進入醫院會造成很大壓力；又說原本明愛醫院只可接收50個新冠患者，目前已接收70多人。有公院急症室護士向本報表示，這兩天已收多名新冠患者，有患者在急症室等30小時仍未入病房，批評人手根本無可能應付，加上冬季高峰期更雪上加霜，形容現士氣低落，擔心若患者繼續增加，醫護同事或崩潰，更憂慮如外國般有大量醫護確診。
另有公院內科醫生表示，除了人數眾多，患者要久等的其中一個瓶頸，是部分個案涉家庭群組，醫護盡可能安排染疫兒童和照顧者同住，因此要待兒科騰出空缺，變相增加患者等上房時間，幸近日啟用隔離設施有助紓緩。
民主黨醫療政策發言人袁海文形容市民徬徨程度如爆疫初期，連日大批患者未能入院，明顯不夠病牀，但未見政府高層清楚交代未來計劃，「資訊非常混亂、好無準備」。他認為現時情况形同已推行「患者居家隔離」，建議政府仿效新西蘭向市民提供清單及指引，交代居家患者注意及準備事項。他又質疑是否仍要用圍堵政策，「病毒擺明同你共存，無得你揀」。呼吸系統專科醫生梁子超相信政府可能沒料到個案如此多，「有些措手不及」，但現不應投降，應決心尋找選址供輕症患者隔離，如檢疫酒店、度假村、空置宿舍甚至軍營。