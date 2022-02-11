醫院超收 專家倡輕症居家隔離 民主黨批資訊亂 促向患者提供指引

袁國勇：港人力資源已無力應對

或逆向隔離未打針長者

據悉，公院負壓牀昨日使用率約八成，亞博及臨時醫院各約有600病人。竹篙灣檢疫中心第一期提供800個隔離單位，醫管局總行政經理李立業稱約300人已入住。據了解，第二期已騰空700單位，今起全部4期單位都會騰空，即約有3500單位。

本報將累計個案，扣除出院、死亡及醫管局轄下設施留醫人數，估算約2888人仍未送院。被問多少患者未送院，李立業說沒數據，相信須等數天，情况不理想。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，本港人力資源已無法應對疫情，如短時間內公立醫院、亞博社區治療設施、竹篙灣檢疫中心等均爆滿，政府應考慮改變策略，讓病徵輕微患者家居隔離，以騰空設施「逆向隔離」。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆在新城《財知大道》稱，疫情現海嘯式爆發令人憂慮，隨着醫管局設施飽和，應實行就地隔離或治療。

袁解釋，既然染疫者在家難避與家人交叉感染，較實際是讓病徵輕微者居家隔離，同住兼未打針長者或長期病人隔離，免受感染，建議竹篙灣收染疫者，檢疫酒店及亞博專收與患者有接觸但仍未打針的高危者。他稱已打針者感染後病情較輕，佔據醫院重要資源或急症室「冇咩意思」。

被問政府是否正考慮袁國勇建議，徐德義稱正密切監察情况及疫情發展，決定如何處理患者及密切接觸者、隔離及治療設施等。他又重申日前已公布措施，即密切接觸者及次密切接觸者會家居檢疫等。

護士憂崩潰 有患者急症等30小時

袁國勇表示社區面對疫症壓力非常大，無可避免Omicron會被帶入醫院，倘進入醫院會造成很大壓力；又說原本明愛醫院只可接收50個新冠患者，目前已接收70多人。有公院急症室護士向本報表示，這兩天已收多名新冠患者，有患者在急症室等30小時仍未入病房，批評人手根本無可能應付，加上冬季高峰期更雪上加霜，形容現士氣低落，擔心若患者繼續增加，醫護同事或崩潰，更憂慮如外國般有大量醫護確診。

另有公院內科醫生表示，除了人數眾多，患者要久等的其中一個瓶頸，是部分個案涉家庭群組，醫護盡可能安排染疫兒童和照顧者同住，因此要待兒科騰出空缺，變相增加患者等上房時間，幸近日啟用隔離設施有助紓緩。

民主黨醫療政策發言人袁海文形容市民徬徨程度如爆疫初期，連日大批患者未能入院，明顯不夠病牀，但未見政府高層清楚交代未來計劃，「資訊非常混亂、好無準備」。他認為現時情况形同已推行「患者居家隔離」，建議政府仿效新西蘭向市民提供清單及指引，交代居家患者注意及準備事項。他又質疑是否仍要用圍堵政策，「病毒擺明同你共存，無得你揀」。呼吸系統專科醫生梁子超相信政府可能沒料到個案如此多，「有些措手不及」，但現不應投降，應決心尋找選址供輕症患者隔離，如檢疫酒店、度假村、空置宿舍甚至軍營。

（新冠疫情）