中央部署 粵深港政府共同防控 「保社會大局穩定」 周末深圳開會商助港抗疫

廣東醫療團隊已抵港

另外，根據廣州新聞辦昨晚在官方微信發布，稱廣東醫療團隊已經抵達香港。新聞辦在官方微信發布一條12秒的短片，地點位於本港，形容粵港唇齒相依，「同聲同氣」，有困難必支援。

據悉，有關會議將在周末舉行，港府派出政務司長李家超及政制及內地事務局長曾國衞等官員出席，預計將爭取內地當局加派採樣及檢測人手來港。另外，據了解，政府訂購的數千萬套快速檢測包最快今日到港，料可紓緩連日市民大排長龍輪候的檢測站的壓力。

粵深港官員內地專家出席

港澳辦昨晚在官網透露，近日將與國家衛健委及國家疾控局在深圳召開第二次專題交流會，出席者包括粵深港三地政府及內地防疫專家。

港澳辦稱，中央高度關注香港第五波疫情，並強調在危難時刻，「香港只要有求，祖國必定有應」。港澳辦又稱，廣東省及深圳兩地政府為確保香港食品及必需品供應採取特殊安排，強調香港市民生活物資「一定會得到及時、充足的保障」。

民建聯和經民聯梁美芬等連日來多次要求特區政府向中央請求支援。選委會界別的梁美芬昨與黃元山、鄧飛、梁文廣和江玉歡等多名議員聯署去信特首林鄭月娥， 要求港府請求中央支援，並將「港版方艙醫院」，由現時合共約1800張病牀，擴建至1萬張，以接收病人和檢疫者。他們同時要求，將空置政府學校及宗教團體空置營地改作治療隔離設施，及總動員所有公務員以各種形式協助前線抗疫人員工作。

多議員促求助內地 擴「港版方艙」

實政圓桌田北辰亦說，據知內地有意再派人來港助建「方艙醫院」，認為香港多劏房及房屋密集，如患者居家治療，傳播風險極大，故「愈快興建愈好」。

特首林鄭月娥昨晚到訪荔枝角社區會堂和黃大仙社區中心，以林太facebook圖片所見，她在佩戴的銅芯抗疫口罩內，再加一個外科口罩。她探訪負責24小時電話熱線支援家居檢疫者的工作人員。林鄭月娥强調，面對嚴峻疫情，政府定當竭盡所能，在檢測、追蹤、檢疫、隔離設施等各方面進一步提升能力。

明報記者

（新冠疫情）

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