3天70醫護染疫 醫局：暫無院內傳播

東區精神科助理及病人初陽 查關連否

醫管局表示，東區醫院老人精神科病房一個病人服務助理前日初步陽性，沒有員工被列為密切接觸者，醫院感染控制組為病房內所有員工及曾與該名病人服務助理接觸的29名病人安排檢測，一名62歲男病人昨日初步陽性。與該病人入住同一病格及於病房內有接觸的16名病人被列為密切接觸者，將接受隔離檢疫。

醫管局總行政經理李立業昨在疫情記者會稱，昨有1名葵涌醫院醫生，以及10名分別來自東區醫院、瑪嘉烈醫院、南葵涌賽馬會普通科診所、明愛醫院、伍若瑜普通科門診診所、九龍醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院護士初步陽性。

另外，有19名醫管局職員，包括服務助理、運作助理、技術人員、物理治療師、護士學生及外判職員亦對新冠初步陽性，他們分別在東區醫院、大口環根德公爵夫人兒童醫院、仁濟醫院、瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院、明愛醫院、紅十字會輸血服務中心、香港兒童醫院、黃大仙醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院、北區醫院及屯門醫院工作。李立業表示，已安排相關病房徹底消毒，十多名職員因曾經脫口罩與部分上述個案聊天，被列為密切接觸者。

李立業又指，瑪麗醫院及贊育醫院的物理治療部因為有職員初步確診，昨暫關閉以徹底消毒，50個病人需改期，將重新安排在一周內接受治療。早前伊利沙伯醫院停收新症的骨科病房則已恢復運作。李立業表示，目前醫護人員都是從社區感染，並非院內傳播，感染數目雖有增加，但會調動人手避免影響服務，又呼籲醫護減少社交活動。

警隊多14人中招 涉警總

另外，警方昨公布12名警員及2名文職初步陽性，分別於警察總部、觀塘警區、中區警區、中央交通違例檢控組、西區分區、深水埗分區、落馬洲分區、水警西分區及警察體育遊樂會工作。

（新冠疫情）