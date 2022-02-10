物管業指商場保安無執法權 「有懷疑莫非報警？」

食衛局常任秘書長陳松青前日稱，如個別人士必須通過商場才能到其住所或工作地方，可被視為合理辯解，為了買或拿外賣、送遞、做必要修理工作，或接種疫苗、診治或檢測而通過商場，則屬通行證豁免範圍。

香港物業管理公司協會發言人陳志球昨日接受本報訪問稱，執法責任在公職人員身上，前線保安員無執法權，個別商場業主或管理公司或在出入口加派人手，僅建議及提醒市民使用安心出行，如有市民拒絕出示疫苗接種紀錄，保安員是否有權拒絕客人入商場，值得商榷。

難辨「合理辯解」 質疑無權拒客

陳志球說，保安員難辨別市民是否純粹通過商場，亦難以判斷市民有否合理辯解。他指一般人懷疑有人犯法都可報警，但質疑「是否要做到這樣」，又認為合理懷疑中也有灰色地帶。

領展前日稱，旗下商場出入口眾多，當中包括不少24小時通道，或通往民居、車站或港鐵站的必經之路，若要做到檢查市民接種紀錄，估計大概需額外聘1000人。領展昨日再回應稱，在具體執行要求，以及一些責任問題上仍有地方需要釐清。

陳志球認為保安行業人手一直緊張，且法律規定要成為保安員須經考核，獲保安人員許可證才可持證上任。

工會憂公司不增人手 前線百上加斤

香港物業管理及保安職工總會會長袁思桐說，商場保安工作繁重，擔心部分管理公司不願斥資增聘人手，若以原來規模增加檢查工作，將百上加斤。他關注連接港鐵站的商場出入口，如青衣城、新城市廣場及馬鞍山廣場等，人流多難執勤，易有漏網之魚。另外他認為部分寫字樓設於商場，在上班或午飯時段費時逐一檢查出入人士，有可能令打工仔遲到。

他又指安心出行加入針卡程序繁複，部分保安不懂處理，難指引市民，希望政府先教導保安相關知識。

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