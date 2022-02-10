家居隔離者同廈 住戶指不外出問題不大

居家檢疫者所住的大廈涉及全港多區，其中石硤尾白田邨朗田樓有住戶須家居隔離至本月21日。朗田樓高層住戶張小姐說，只知大廈早前納入強制檢測，但留意不到大廈有貼出告示通知有住戶須家居檢疫，認為若按政府所指，居家檢疫者不外出「就無什麼問題」；她現時外出均戴兩個口罩，買餸會到遠一點的區域，亦不敢到街市等人流較密集的地方買餸，但疫情遍佈全港，防不勝防，認為只是「感覺上安全些」。

居民：留意不到有貼告示

隔離者樓層單位無公布

朗田樓另一居民劉女士稱，大廈入伙，衛生環境不會太差，反而擔心在排隊檢疫期間增加感染風險。她指前日在白田社區會堂輪候近5小時才能檢測，人龍延伸至毗鄰的澤安邨，即使其大廈有人確診，職員也稱毋須分開輪候，質疑為何不能在大廈樓下設流動檢測站。

長沙灣麗翠苑麗棠閣同樣有住戶須家居隔離。同廈住戶黃先生說，如果密切接觸者沒徵狀，讓他們留家檢疫較「周圍走」理想，至於政府沒公布在家隔離者的樓層及單位，他認為「將心比己」，問題不大，又指大廈樓齡新，不擔心有垂直傳播。另一住戶李先生認為，確診者「自己也不想（受感染）」，加上Omicron「（病徵）不是太厲害」，重症者不多，他不太擔心同廈有人居家隔離會增加感染風險，質疑「（當局連）倉鼠都殺掉，難道要把人都殺掉」。

（新冠疫情）