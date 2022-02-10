憂「斟茶」也違例 準新人紛改婚期 指餐廳律師對新規理解不一 準新郎：一頭霧水

根據新修訂的599F章和599G章，食肆作為表列處所，B、C類食肆只能2人一枱，D類食肆則4人一枱，但食肆同受2人限聚令限制，即若在D類食肆舉行婚禮，雖可4人一枱食飯，離枱影相則不能2人。換言之，在食肆等婚宴場地，結婚時如影大合照，或有違例風險。

婚禮顧問：單日近10對新人改期

婚禮顧問歐惠芳表示，未來兩周的2月13、14、16和22日皆為多人結婚的好日子，昨日收到近10對新人將婚禮改期。她指，以往有新人在家中「斟茶」、「接新娘」，在限制多戶聚會的規定都不能舉行，她相信，疫下新人對措施收緊早有心理準備，已有後備方案改期或改地點。

政府網指婚禮禁飲食最多20人

李先生原訂本月20日中午在餐廳舉行婚禮，他先後向餐廳及律師查詢，大家對新法例的理解不一，至今仍感混亂，「希望官員可以解釋」，他稱在網上的婚禮群組中得悉，不少原訂本月結婚的新人決定改期，亦有人趕在新例生效前、即昨晚找律師證婚。李先生又留意到，政府網頁有關599F章的常見問題部分，對於2月10至23日期間可否舉行婚禮，昨午顯示答案是「不能舉行婚禮」，至傍晚改為「可以在活動場所舉行不多於20人的婚禮」，前提是無供應食物或飲品，他說決定如期與女朋友註冊，但未確定能否在餐廳舉行。

理髮業界政總外請願 嘆手停口停

理髮店為新增表列處所之一，須停業至2月23日，多間理髮店昨日繼續有「飛髮集結」，大排長龍，髮型化妝整體形象設計師總會昨日到政府總部外請願，稱大部分髮型師是自僱人士，被勒令停業即手停口停。另一須今日起關閉的表列處所是宗教場所，涵蓋教堂、廟宇等，不少市民昨日趕到黃大仙祠參拜。

明報記者

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