陳智思：年內全球通關「非常樂觀」 邵家輝：國際或內地須二擇一

陳：隔離期或縮短 不信港全面封城

陳智思表示，相信當社會全面接種新冠疫苗，並對Omicron變種病毒有更深了解後，香港有機會在未來一年與全球通關。他強調，本港社會達到九成接種率是放寬防疫限制的關鍵，但未有明言屆時可逐步通關。目前本港要求入境者隔離14天，陳智思說，近乎每小時都收到投訴，他稱有更多數據顯示Omicron潛伏期更短，認為隔離期或可縮短。

特首林鄭月娥一再重申，本港奉行與內地一致的「動態清零」策略。陳智思排除了本港會仿效內地「封城」抗疫的可能，表示不相信香港可像內地般全面封城。

邵家輝被問及如何評估跟國際通關機會，他說期望能控制疫情，盡快對外通關。他指出內地現時採取「動態清零」策略，外國則奉行「與病毒共存」，同時爭取與內地和國際通關會存在矛盾，認為只能選擇先與其中一方通關，待新款疫苗和藥物研發後才能同時與雙方通關。

（新冠疫情）